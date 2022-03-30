استمرار الانقسام السياسي يفاقم أزمة الحكومة ويعرقل تشكيلها

ترجمة/ حامد احمد

ما زال الطريق أمام تشكيل الحكومة يواجه الكثير من التعقيدات وسط استمرار الخلافات بين التيار الصدري والمتحالفين معه من جهة، والإطار التنسيقي الذي يضم قوى لديها فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي من جهة أخرى.

وذكر تقرير نشر على موقع، ذي ناشنال، الاخباري ترجمته (المدى)، أن “الفشل في اختيار رئيس جديد للعراق خلال جلسة البرلمان السبت الماضي قد زاد من حدة خلاف الأطراف السياسية المتنافسة في البلد، مما اضفى ذلك حالة عدم يقين وتشكيك في عملية تشكيل حكومة جديد”.

وأضاف التقرير، أن “الانقسامات ما بين الأحزاب السياسية العراقية ازدادت على نحو سريع منذ انتخابات 10 تشرين الأول، وهي الانتخابات البرلمانية الخامسة لتشكيل حكومة بدورة رئاسية كاملة منذ عام 2003”.

وزاد، “منذ تلك الانتخابات برز هناك معسكران، المعسكر الأول يتكون من ائتلاف أحزاب فازت بمعظم مقاعد البرلمان تسعى لتشكيل حكومة اغلبية، والمعسكر الاخر بزعامة أحزاب تضم قيادات بفصائل الحشد تسعى للحفاظ على مناصب سياسية رئيسية من خلال تشكيل حكومة توافق”.

ولفت التقرير، إلى أن “الهيئة التشريعية قد فشلت للمرة الثانية في اختيار منصب رئيس الجمهورية. التصويت الأول كان قد حدد تاريخه في 7 شباط الماضي، ولكن ذلك لم يتحقق بعد مقاطعة الجلسة من قبل بعض الأطراف”.

وأورد، أن “ذلك تسبب بدفع المحكمة الاتحادية العليا الى ان تصدر قراراً في مستهل شهر آذار يعطي الأحزاب السياسية مهلة لحد 6 نيسان لاختيار رئيس الجمهورية”.

وقال الخبير القانوني علي التميمي، “اذا فشلوا مرة أخرى عندها سيكون من الصعب اصلاح وادارة الأمور حيث ستدخل البلاد حالة فراغ دستوري”.

وتابع التميمي، أن “ذلك قد يؤدي الى حل للبرلمان، بعد تقديم طلب من ثلث أعضاء البرلمان والذي يحتاج الى تصويت بالإجماع، أو من حكم تصدره المحكمة الاتحادية العليا”.

وأشار، إلى أنه “في كلا الحالتين سنكون بمواجهة انتخابات مبكرة والحكومة الحالية ستستمر بكونها حكومة تسيير اعمال.”

وشدد التقرير، على أن “تحالف انقاذ وطن بزعامة التيار الصدري كان قد فشل بتأمين حضور ثلثي أعضاء البرلمان في جلسة السبت المفترض ان يكون عددهم 220 عضواً ليتمكنوا من عقد جلسة انتخاب الرئيس، وكان عدد الحضور 202 فقط، اما المتخلفين والبالغ عدهم 126 فكان الغالبية منهم من أعضاء الإطار التنسيقي المنافس”.

وأردف، أن “البرلمان كان قد صادق في وقت سابق على 40 مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية وتنحصر المنافسة بين الرئيس الحالي برهم صالح من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والمرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر احمد خالد”.

ولفت التقرير، إلى أن “الطريق سيكون مسدوداً امام عملية تشكيل حكومة بدون انتخاب رئيس الجمهورية، وحال انتخابه فعندها سيقوم الرئيس بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة”، متابعاً أن “البرلمان سينعقد مرة أخرى اليوم الأربعاء في محاولة ثالثة لانتخاب الرئيس”.

ولا يرى المحلل السياسي احسان الشمري أي “مؤشر على ان جلسة الأربعاء ستكون مختلفة أو ان هناك حلا وشيكا في الأفق طالما ان الطرفين ما يزالان مصرين على موقفهما ويتبادلان التهم”.

وتابع الشمري، أن “الأمور ما تزال معقدة وان المعسكرين ما يزالان يحاولان استمالة أعضاء برلمان مستقلين ومترددين لجانبهم في جلسة الأربعاء.”

ولفت التقرير، إلى أن “العضو البارز في التيار الصدري ونائب رئيس البرلمان، حاكم الزاملي، حذر في تصريح له لإحدى القنوات الفضائية المحلية من ان اتباعه قد يعلنون حالة طوارئ إذا ما فشلت جلسة الأربعاء، في محاولة لممارسة مزيد من الضغط على أعضاء الإطار التنسيقي وأعضاء برلمان آخرين”.

وبين، أنه “وسط ازمة الطريق المسدود هذه، أجّل رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، زيارة له لإيران كان من المقرر لها ان تجري يوم الاحد”.

ويقول الحلبوسي، “من المؤسف والمقلق ان نرى هناك قلة وعي وطني ما بين الأحزاب السياسية وفشل في عقد جلسة البرلمان العراقي وفقا للمواعيد الدستورية.”

وأضاف الحلبوسي، أن “استمرارية المأزق السياسي وسط التحديات التي يواجهها بلدنا هي امر غير مقبول.”

عن موقع: ذي ناشنال الاخباري

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