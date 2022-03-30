الإمارات.. الكويتي: التحوّل الرقمي والأمن السيبراني أبرز التحديات الحكومية

دينا جوني (دبي)

أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في تصريحات صحافية على هامش فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات، على ضرورة التحوّل الرقمي في جميع القطاعات، مشترطاً أن يكون تحوّلاً آمناً، بسبب التهديدات السيبرانية والكثير من الاختراقات التي قد تمس أمن القطاعات أو الأمن الشخصي للأفراد مثل تسريب البيانات الخاصة، بالإضافة إلى اختراق بعض المنظومات المتداخلة مع البنى التحتية الأساسية.

وأشار أنه من بين أهم القضايا التي تواجه الحكومات هي التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الذي بات يطغى على الكثير من القطاعات. ولفت إلى ضرورة تبادل الخبرات والتجارب مع دول مختلفة، لمواجهة أي تهديدات تمس العالم الرقمي، لا سيما مع بدء تطبيق تقنيات العالم الافتراضي “الميتافيرس” الذي يشكّل فرصة وتحدياً في آن واحد.

وأفاد الكويتي أن الهجمات الإلكترونية ارتفعت عالمياً خلال جائحة كورونا بنسبة 300%، خصوصاً في القطاع المالي، لكن تأثير هذه الهجمات لم يتجاوز حاجز الـ3%. فيما شهد العام الجاري، تراجعاً في نسبة الهجمات ليصل إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة تقريباً.

ولفت أن الحاضرين في القمة العالمية للحكومات اتفقوا على وجود تحديات عدة تمس مستقبل المجتمعات ومن أهمها التحول الرقمي، الذي أصبح ضرورة في جميع القطاعات من دون استثناء. وتطرق إلى الورش الحوارية والمختصة في كيفية تحقيق التحول الرقمي الآمن في قطاع الطيران، وتوحيد المنظومات في هذا القطاع الحيوي ومشاركة البيانات ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستوى الدولي.

وفي سؤال عن العملات الرقمية، أوضح الكويتي “أن المصرف المركزي هو من يشرّع هذه الأنظمة، لافتاً أن عملة الدفع والعملات تشهد تغيرات جذرية سريعة، وفي الوقت الذي نتجه فيه إلى هذه العملات من دون شك، فإن الاستعداد لها وتنظيمها أمر غاية في الأهمية”.

وقال إن أي جريمة في العالم الافتراضي والعملات الرقمية ضمن المنصات العاملة في السوق المحلي يتم التعامل معها وفق القانون، مشيراً أن قانون حماية البيانات وقانون جرائم تقنية المعلومات يغطيان هذه المحاور.