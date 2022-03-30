الجبوري: ’إنقاذ الوطن’ متماسك.. هؤلاء الذين قاطعوا جلسة اليوم

قال النائب مشعان الجبوري، الأربعاء، إن “تحالف إنقاذ الوطن متماسك”، فيما حدد الأطراف التي لم تحضر جلسة مجلس النواب التي عقدت في وقت سابق اليوم.

وكتب الجبوري، في تدوينة اليوم أن “تحالف (إنقاذ وطن) متماسك ولم يتعرض لأي اختلال أو انشقاق وجميع نوابه حضروا جلسة اليوم”.

وأضاف الجبوري، “من قاطعوا جلسة اليوم بالإضافة للإطار وسنته وحلفائه هما نواب الجيل الجديد وامتداد”.

ودعا هشام الركابي مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، إلى الجلوس في طاولة حوار لإيجاد مخرج ينهي الأزمة السياسية.

وقال الركابي في تدوينة إن “عدم اكتمال النصاب في جلسة البرلمان للمرة الثانية تضع الإطار التنسيقي وحلفائه وكل القوى الوطنية أمام مسؤولية وطنية تلزم الجميع على الجلوس في طاولة الحوار لإيجاد مخرج ينهي الأزمة السياسية الراهنة وتشكيل حكومة شراكة وطنية تحفظ للعملية السياسية استقرارها وتقدم الخدمة للمواطن” .

وفي وقت سابق، ردّ الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قائلاً إن “البلد يحتاج شيئاً عالياً”.

وقال الخزعلي في تصريح صحفي “قلنا أكثر من مرة أن منهج الاقصاء ورفض الآخر لن يحل مشكلة في البلد، ونعتقد أن البلد يحتاج إلى شيء عالٍ إلى درجة كبيرة من التضحية وإدراك المصلحة العامة وسعة الصدر بحيث يتم احتواء وجهات النظر المختلفة”.

وبشأن قضية التوافق، قال الخزعلي: “اكرر نتمنى أن لا يكون هناك توافق مطلق، وإنما اغلبية حقيقية في كل شيء، بمعنى أن يأتي طرف سياسي سني وطرف سياسي شيعي وكردي ويشكلون أغلبية، ويكون أيضاً في المعارضة طرف سياسي سني وطرف سياسي شيعي وطرف سياسي كردي.. هذا معه وندعمه”.

واستدرك قائلاً: “أما أن يكون الباب مفتوحاً لكل السنة وكل الكرد، وفقط ليس لكل الشيعة، فنحن لا نعتقد أن هذا هو الفهم الصحيح للأغلبية”، مضيفاً “نحن نتمنى ونتوقع ونأمل ونعمل مع كل شركائنا وخلال الأيام المقبلة سنرسل مبادرة ونأمل أن نصل إلى مرحلة تقديم مصلحة الوطن على الحسابات والقناعات الخاصة”.

وتابع، “يفترض أن تكون الحكومة وسيلة وليست غاية.. وسيلة لخدمة أبناء الشعب”، معتبراً أن “الوقوف على تفاصيل هذه الوسيلة يعني أننا حولناه الى هدف في الوقت الذي أبناء الشعب غير مكترثين ولا يهتمون كثيراً من الذي سيشارك ومن سوف لن يشترك، ما يهمهم كثيراً هو الصعوبات الاقتصادية التي بدأت، والمستقبل المجهول”.

وأضاف أن “هذه النقاط هي التي يهتم بها المواطن ويتوقع منا جميعاً أن نقدم مصلحة الشعب على مصلحتنا، هذه دعوتنا لكل الأطراف السياسية ودعوتنا إلى مقتدى الصدر هو تجاوز هذه التفاصيل التي هي خلافات سياسية ونتجه إلى هدف أبناء الشعب، لكي تتشكل حكومة يكون التركيز فيها على ما هي ضمانات نجاحها وما هي ضمانات عدم حصول الفساد فيها”.

وأكد الخزعلي “لن نكون سببا بحصول الانسداد السياسي وايدينا ممدودة، وكل الذي فعلناه في الجولتين هو ارسال رسالة بأنه لا يمكن أن يتم تجاوز الاغلبية الشيعية نيابياً ولا تجاوز الاغلبية الشيعية كجمهور انتخابي وجمهور عام”.

وجدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، تأكيده على عدم الذهاب لتشكيل حكومة “توافقية محاصصاتية”، مشيراً الى ان “الانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم”.

وذكر الصدر في تدوينة، انه “لن أتوافق معكم.. فالتوافق يعني نهاية البلد.. لا للتوافق بكل أشكاله.. فما تسقونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية”.

وتساءل الصدر “كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم!!”.

وخاطب الصدر الشعب العراقي قائلاً: “أيها الشعب العراقي لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والإحتلال والتطبيع والمحاصصة.. والشعب لن يركع لهم إطلاقا.. والسلام”.

ووجه النائب عن الكتلة الصدرية علي حسين الساعدي، الأربعاء، رسالة إلى القوى السياسية التي “تحاول تعطيل تشكيل الحكومة”، فيما أشار إلى أن “التعطيل لن يدوم طويلاً”.

وذكر الساعدي، في بيان أنه “على القوى السياسية التي تحاول تعطيل تشكيل الحكومة أن تستوعب حجمها الحقيقي لدى الشعب العراقي والذي ظهر جليًا في الانتخابات البرلمانية”.

وأضاف، أن “تعطيل تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية لن يدوم طويلًا مع وجود الكثير الكثير من الحلول الدستورية التي ستكشف أن بيت الثلث المعطل أهون من بيت العنكبوت”.

وتابع: “نعاهد أبناء شعبنا الصابر أننا لن نسمح بتكرار المآسي والويلات التي تعرض لها العراق ولن نخضع لاملاءات الشرق أو الغرب وستجري الرياح بما تشتهيه سفن الإصلاح”.

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