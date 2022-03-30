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الحكيم لبافل طالباني: الأغلبية السياسية استحقاق ديمقراطي

الحكيم لبافل طالباني: الأغلبية السياسية استحقاق ديمقراطي شريطة هذا الأمر

بحث زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء، مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني تطورات تشكيل الحكومة، فيما اعتبر أن الأغلبية السياسية استحقاق ديمقراطي شرط “حفظ التوازن” الذي يؤدي إلى الاستقرار.

وقال الحكيم في تغريدة له، “استقبلنا مساء اليوم وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، وتداولنا تطورات الوضع السياسي ودور الكتل السياسية في تفكيك الأزمة الحالية وتقريب وجهات النظر”.

وأضاف، “أشرنا إلى أن الأغلبية السياسية استحقاق ديمقراطي لكن بلحاظ حفظ التوازن الذي يؤدي إلى الاستقرار وصولا لتشكيل حكومة مستقرة خادمة لشعبها”.

وتابع، “بيّنا أن الاتفاق داخل الساحات السياسية سيؤدي بالضرورة إلى خلق حالة الاستقرار داخل الساحة العراقية بشكل عام”.

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