الحكيم لبافل طالباني: الأغلبية السياسية استحقاق ديمقراطي

بحث زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء، مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني تطورات تشكيل الحكومة، فيما اعتبر أن الأغلبية السياسية استحقاق ديمقراطي شرط “حفظ التوازن” الذي يؤدي إلى الاستقرار.

وقال الحكيم في تغريدة له، “استقبلنا مساء اليوم وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، وتداولنا تطورات الوضع السياسي ودور الكتل السياسية في تفكيك الأزمة الحالية وتقريب وجهات النظر”.