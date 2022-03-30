السليمانية تسجل حالة وفاة ثالثة في «طابور المتقاعدين»

السليمانية: عذراء جمعة

على مدى 10 أيام سجلت محافظة السليمانية، 3 وفيات لمتقاعدين في طوابير تسلم الرواتب التقاعدية أمام فروع المصارف، آخرها “فتاح رضا” البالغ من العمر 83 عاماً، الذي توفي أمس الثلاثاء .

معاناة يعيشها المتقاعدون في المحافظة شهرياً عند تسلم الرواتب بسبب الطوابير الطويلة، في ظل غياب بطاقات (الكي كارد) و(الماستر كارد) المعمول بها في بقية أنحاء البلاد.

وقال رئيس مجلس المحافظة آزاد محمد أمين خلال مؤتمر صحفي عقده أمس وحضرته : إن “المجلس جدد توصياته خلال اليومين الماضيين، إلى وزارة المالية والاقتصاد بحكومة الإقليم، لوضع حل سريع وآني لمشكلة تسلم رواتب المتقاعدين الذين يعانون منها منذ أعوام وتتمثل بعدم امتلاكهم لبطاقات (كي كارد) و(الماسر كارد) لتسلم رواتبهم، وبدلاً من ذلك يتم منحها لهم يدوياً من المصارف وضمن طوابير طويلة مرهقة تمتد لساعات فضلاً عن عدم وجود مكان انتظار ملائم لهم”.

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