السيد العوادي في أروقة المصنع السجاد اليدوي

ضمن سلسلة زياراته التفقدية المستمرة للنهوض بواقع عمل كافة المصانع التابعة للشركة

المدير العام السيد كاظم العوادي ، يجري زيارة تفقدية ميدانية إلى مصنع السجاد اليدوي

في بغداد ★★★★★★★★★★★★★★★

تفقد الأستاذ كاظم محمد العوادي مصنع السجاد اليدوي. التابع للشركة العامة صباح اليوم 2022/3/29

وكان في أستقبالة مدير المصنع السيد حسين كربول

وقد تجول السيد العوادي داخل أروقة المصنع وأثنى على جهود ادارة المصنع وكافة العاملين فيها مؤكدا على ضرورة أستنفار كافة الأمكانيات والطاقات خلال هذه المرحلة وأكد المدير العام: إن هدف الزيارة ياتي ضمن خطة ‏إدارة الشركة ‏لمتابعة اعمال المصانع التابعة لها من اجل ديمومة الإنتاج وحلحلة المشاكل المتعلقة بموظفيها بما يساهم في نهوض تلك المصانع ورفع أسم الشركة بتحقيق شعار “صنع في العراق” بكل جدية.