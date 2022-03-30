الشباب يستحوذون على العدد الأكبر من ضحايا الحوادث المرورية

أفادت مديرية المرور العامة بأن ضحايا حوادث السير بالعراق في تزايد مستمر، محملة السائق مسؤولية أغلبها، وتحدثت عن عدم التزام واضح بالسرعة المقرة لاسيما على الطرق الدولية بالنسبة لعجلات الأجرة، مبينة أن البعض من أصحابها يتعاطى المواد المسكرة أو المخدرات أثناء القيادة.

وقال اللواء طارق اسماعيل مدير المرور العامة في حديث تلفزيوني تابعته (المدى)، إن «أسباب الحوادث المرورية بشكل عام في كل دول العالم، أما السائق، أو المركبة، أو الطريق الذي تسير فيه المركبة».

وتابع اسماعيل، أن «الحوادث في البلدان المتقدمة تكاد أن تكون قليلة للغاية، بسبب متانة المركبات ووجود طرق صحيحة محمية بأسيجة وعلامات مرورية وتخطيط وإضاءة ليلية».

وأشار، إلى أن «أعداد الحوادث المرورية في العراق بتزايد مستمر، كأننا نعيش في حالة حرب، والضحايا وصل عددهم خلال شهر شباط الماضي 97 قتيلاً».

وبيّن اسماعيل، أن «سرعة المركبة في الطرق السريعة الدولية يجب ان لا تتجاوز 120 إلى 130 كم في الساعة، وفي أقصى حد تصل إلى 140 كم».

ونوه، إلى أن «سائقي الأجرة في هذه الطرق ومعهم الركاب يسيرون بسرعة تفوق 200 كم في الساعة»، مبيناً ان «الشباب يستحوذون على النسبة الأكبر من سائقي العجلات الذين يتعرضون إلى حوادث مرورية، وهذه الاحصاءات ثابتة لدينا بموجب تقارير رسمية».

وأكد اسماعيل، أن «أكثر الاسباب التي تؤدي إلى الحوادث المرورية في العراق يتحملها السائق نتيجة عدم التزامه بالتعليمات المرورية لاسيما على صعيد السرعة المقرّة».

ويواصل، أن «محافظة بغداد سوف تتبنى مجموعة رادارات ونظام للأتمتة لمتابعة تجاوز السرعة المحددة، لكن الانخفاض في ظاهرة السرعة الجنونية سيكون قليلا للغاية، لأن الموضوع يتعلق بثقافة السائق».

وأورد اسماعيل، أن «وزارة الداخلية ماضية في هذا المشروع الذي يتعلق بالنظام الالكتروني العام الخاص بتسجيل المركبات، وهو يحتاج إلى بعض الوقت».

وأفاد اسماعيل، بان «الوزارات المرتبطة معنا في هذا المشروع هي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات العالمية التي تتبنى النظام الالكتروني في مديرية المرور العامة والادارة المحلية في بغداد».

وشدد اسماعيل، على أن «العديد من الحوادث تم تسجيلها على الطريق الدولي الذي نجري عليه حالياً حملة صيانة من بغداد لغاية محافظة بابل».

وأردف، أن «البعض من السائقين الذين يتعرضون إلى الحوادث المرورية وجدنا أنهم أما يستعملون الهاتف أثناء القيادة أو أنهم يتعاطون المخدرات أو مواد مسكرة»، منوها إلى أن «هناك تركيزا كبيرا من قبل مفارز المرور على اجازة السوق».

ومضى اسماعيل، إلى أن «المديرية تتابع موضوع الدراجات النارية وقد تم تسجيل اغلبها واصدرنا تعليمات قبل ستة أشهر بمنع سير (التك تك والستوتة) على الطرق السريعة وهناك عقوبات مستمرة بحق المخالفين على مدار الساعة وقد سجلت الحوادث التي تسببت بها تلك العجلات انخفاضا بشكل كبير جداً».

وتسجل الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات حوادث مرورية يومية يروح ضحيتها عدد من الاشخاص بين قتيل ومصاب.

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