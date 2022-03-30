الصحة تحذِّر من موجة وبائية خامسة

بغداد: إسراء السامرائي

حذرت وزارة الصحة من تعرض البلاد لموجة وبائية خامسة لكورونا في ظل ظهور متحور جديد للفيروس باسم (دلتا كرون).

وحدد علماء خلال الآونة الأخيرة هجيناً جديداً من فيروس كورونا، أطلقوا عليه اسم “دلتاكرون”، لكونه يمزج بين متحوري”دلتا” و”أوميكرون”، وجرى رصد إصابات بالمتحور الجديد في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا والدنمارك، لكن عدد هذه الإصابات محدود، بينما تواصل الصين وكوريا تسجيل آلاف الإصابات الجديدة يومياً.

وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي في الوزارة ربى فلاح حسن لـ”الصباح”: إن “العراق غير مستثنى من التأثر بالمتحورات الجديدة لكورونا، وربما يتعرض لموجة وبائية خامسة، خصوصاً بعد ظهور متحور آخر باسم (دلتا كرون) في عدد من الدول”.

وسجل العراق منذ بداية الجائحة وحتى الآن أربع موجات للفيروس ومتحوراته، كان آخرها موجة المتحور أوميكرون، أدت جميعها إلى وفاة آلاف المرضى.

وأكدت حسن أن “الوزارة مستعدة لاستقبال أية متحورات جديدة قد تتعرض لها البلاد من خلال البروتوكول الجيد والتطورات العلاجية للمتحورات بحسب منظمة الصحة العالمية، إذ تم التنسيق مع المختصين بالمنظمة لرفد البلاد بالدراسات والبحوث والمعلومات الطبية من المختصين بعلم الأوبئة من أجل مواجهة المتحور الجديد عند دخوله إلى العراق”.

ولفتت إلى “إعداد برامج خاصة للأسر النازحة تركز على التوعية وأخذ اللقاحات، من أجل إبعاد مخاطر الفيروس عن مخيماتهم وعدم انتشاره، إذ يوجد تنسيق عال مع الجهات ذات العلاقة بهذا الصدد”.

وأشارت إلى “الوصول لنسبة تلقيح تجاوزت 25 بالمئة بالجرعة الأولى وأكثر من 17 بالمئة للجرعة الثانية، إلى جانب تسجيل إقبال على تلقي الجرعة الثالثة، وهناك مساع تبذلها الجهات الصحية لتطعيم 80 بالمئة من الفئات المشمولة للوصول إلى المناعة المجتمعية”.

وجددت وزارة الصحة مرات عديدة نداءاتها للمواطنين بأهمية التلقيح للوقاية من متحورات الفيروس وتحقيق المناعة المجتمعية، إذ شهدت الآونة الأخيرة انخفاضاً واضحاً بأعداد الملقحين بعد انحسار الموجة الوبائية الرابعة.

تحرير: علي موفق

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