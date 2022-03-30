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الموارد: لا إلغاء للخطة الزراعية في ديالى

الموارد: لا إلغاء للخطة الزراعية في ديالى

 بغداد: شذى الجنابي
نفت وزارة الموارد المائية إلغاء خطة الزراعة الصيفية في ديالى بسبب شح المياه، وأعلنت توفير الحصص المطلوبة لتنفيذها. وقال مستشار الوزارة عون ذياب عبد الله : إن “إجراءات الوزارة لتوفير حصص المياه في ديالى إيجابية، وخصوصاً في المناطق الواقعة بين دربندخان وحمرين وخانقين وكلار، إذ ستتم زراعتها بشكل معقول خلال الموسم الصيفي المقبل”. وأضاف أن “المناطق الزراعية الممتدة بين قضاء الخالص وبغداد ومنطقة خان بني سعد تتم تغذيتها من نهر دجلة”، مبيناً أن “الوزارة عملت على تأمين المياه بواسطة محطات الضخ إلى داخل بعقوبة لتوفير الماء الصالح للشرب”.
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