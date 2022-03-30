النواب التركمان يقررون مقاطعة جلسة اليوم

اعلن النواب التركمان، الأربعاء، عن عدم حضورهم جلسة مجلس النواب اليوم، مؤكدين أن مرشح رئاسة الجمهورية الحالي لن يلبي تطلعات المكون التركماني ولن ينصف حقوقهم.

وقال مقرر مجلس النواب العراقي غريب عسكر التركماني في بيان إن “الإطار التنسيقي لن يحضر جلسة اليوم اذا لم يتم التوصل إلى تفاهامات واتفاقات تصب في مصلحة الشعب”.

وكان القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي أكد في وقت سابق، أن تداعيات جلسة اليوم سترسم ملامح المرحلة القادمة في المشهد السياسي العراقي. انتهى/25

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