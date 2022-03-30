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بالوثائق.. عالية نصيف تكشف عن عقوبات صادرة من أمين بغداد بحق الموظفين.. وتؤكد: مرض السلطة يجب أن يوضع له حد 

كشفت النائبة عالية نصيف عن تأكيدات جديدة على حزمة عقوبات تعسفية صادرة من أمين بغداد تجاه موظفي الأمانة وبإسلوب يتنافى مع مقتضيات مصلحة العمل، مبينة ” ان مرض السلطة يجعل بعض المسؤولين يتمادون في إيذاء الموظفين وظلمهم “.

وقالت في بيان اليوم :”حصلنا على وثيقة جديدة تكشف عن إساءة استخدام أمين بغداد لسلطته الإدارية المحددة بموجب القانون عبر التأكيد والإصرار على حزمة العقوبات التي طالت عدداً كبيراً من موظفي أمانة بغداد بمختلف مستوياتهم الوظيفية”.

وأكدت نصيف أنه :” رغم تحذيرنا السابق من تعرض موظفي أمانة بغداد للتعسف والظلم من أمين بغداد وكالةً إلا انه مُصر على التمادي في استعمال سلطته الإدارية وإنزال أقسى العقوبات بحق هؤلاء الموظفين بشكل يؤدي إلى الإخلال بمعايير الأداء ويعرقل عمل الدوائر إدارياً وفنياً ” ، مؤكدة :” ان مرض السلطة يجب أن يوضع له حد من خلال الجهات الرقابية “.

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