برزاني: إيران تضغط لمنع كردستان من تطوير قطاعي النفط والغاز

اعتبر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور برزاني، اليوم الثلاثاء، أن إيران تضغط لمنع تطوير قطاعي النفط والغاز في الإقليم الواقع شمالي العراق.

وقال، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”، إن تطوير قطاع الطاقة في الإقليم قد لا يكون في مصلحة إيران المنتجة للطاقة، مضيفاً أن “الهجمات التي وقعت أخيراً على أربيل والإجراءات القانونية للحكومة الاتحادية تؤكد أن هناك مقاومة للتطوير في المنطقة الغنية بالطاقة”.

ونقلت الوكالة عن مصادر -لم تسمها- قولها إن خطة تصدير غاز كردستان قد تهدد مكانة إيران كمورد رئيسي للعراق وتركيا، بينما يعاني فيه اقتصادها من العقوبات الدولية.

وكانت أربيل قد تعرضت في 13 آذار لقصف إيراني قال عنه “الحرس الثوري” أوائل الشهر الجاري إنه استهدف “مراكز استراتيجية” إسرائيلية في عاصمة كردستان رداً على غارة جوية إسرائيلية قتلت اثنين من أعضائه في سوريا.

غير أن معظم الصواريخ التي أُطلقت على العاصمة الكردية، وعددها 12 صاروخاً، أصابت فيلا رجل أعمال كردي يدعى باز كريم البرزنجي، وقالت تقارير متطابقة إنه كان يعمل على تطوير خط أنابيب لتصدير الغاز.

وأثار الهجوم حينئذٍ صدمة للمسؤولين في جميع أرجاء المنطقة “لشراسته”، إذ إنه وقع بعد فترة وجيزة من اعتبار محكمة اتحادية عراقية أن قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها الخام.