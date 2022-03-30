بعد هجوم أربيل.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شخص وشبكة شركات تابعة له لتقديمهم المساعدة لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أن محمد علي حسيني، وهو وكيل شراء مقيم في إيران، اشترى مع هذه الشركات مواد مرتبطة بالدفع الصاروخي الباليستي لوحدة من الحرس الثوري الإسلامي مسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية.

وأضافت أن العقوبات تستهدف أيضا شركة بارشين الإيرانية للصناعات الكيماوية.

وأشارت إلى أن العقوبات شملت شركات في إيران والصين والإمارات والكويت ولبنان؛ لقيامها بأعمال تجارية مع شركة خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا ثلاث كيانات إيرانية، بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.

وبينت أن هذه العقوبات تأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل، العراق في 13 مارس/ آذار، والهجوم الصاروخي الحوثي الممكّن من إيران على منشأة أرامكو السعودية في 25 مارس ، فضلاً عن الهجمات الصاروخية الأخرى التي شنها وكلاء إيران ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، وهي تذكير بأن لا يزال تطوير إيران للصواريخ الباليستية وانتشارها يشكلان تهديدا خطيرا للأمن الدولي.