تعديل شامل ينتظر مشروع الأمن الغذائي: نفاذه للعام الحالي فقط

بغداد/ فراس عدنان

اتفقت اللجنة المالية في مجلس النواب على إجراء تعديل شامل لمشروع قانون الدعم الطارئ والامن الغذائي والتنمية المقدم من الحكومة، لافتة إلى أن أبرز تلك التغييرات جعل نفاذه خلال العام الحالي فقط ورفع فقرات تخول الحصول على قروض جديدة وجعل مصدره المالي يقتصر على الوفرة الناتجة من عائدات أسعار النفط، مؤكدة أن المستفيد الأول من القانون سيكون أبناء الطبقات الفقيرة المعتمدين على البطاقة التموينية ورواتب الرعاية الاجتماعية.

وذكر بيان للجنة تلقته (المدى)، إن “اللجنة المالية النيابية ضيّفت وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ووزير التجارة علاء الجبوري ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب هيام نعمت لمناقشة حيثيات قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والتنمية، والتعديلات اللازمة بشأنه”.

وأضاف البيان، أن “اللجنة بحثت مواد مشروع القانون لأخذ ملاحظاتهم القانونية والاسباب التي ادت لإرساله الى البرلمان، وكيفية توزيع التخصيصات اللازمة للمشاريع، والتأكيد على حذف المادة المتعلقة بالاقتراض في ظل الوفرة المالية”. وأشار البيان، إلى أن “أعضاء اللجنة طالبوا بإرسال الملفات المتعلقة بمستحقات مفردات البطاقة التموينية والأمن الغذائي بكتب رسمية إلى اللجنة المالية في المجلس”.

ولفت البيان، إلى أن “الاجتماع ركز على الكشف عن الحسابات الختامية ونسب الانفاق والإيرادات، اضافة الى أهمية تعظيم الإيرادات غير النفطية والتزاماتها وحقوق إقليم كردستان اضافة الى معرفة أسباب الاقتراض الداخلي والخارجي وكيفية صرف الأموال وتسديد الديون والرسوم والضرائب، وضرورة إنشاء صندوق سيادي للدولة لمعالجة الأوضاع الطارئة”.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة مشعان الجبوري في تصريح إلى (المدى)، إن “مشروع قانون الأمن الغذائي سوف يتم تمريره في البرلمان ولكن ليس بالصيغة الواردة من الحكومة”.

وتابع الجبوري، ان “النواب قدموا مداخلات سيتم الأخذ بها بعين الاعتبار، إضافة إلى ما توافق عليه أعضاء اللجنة المالية من معالجة للأخطاء والخروق وما نعتقده لا يحقق الغرض الذي لأجله تم تقديمه”. وأشار، إلى أن “المواد سيتم تشذيبها، وترفع منها الفقرات المضرة ونجعله في متناول الطبقة الفقيرة سواء المعتمدين على البطاقة التموينية أو الذين يعتمدون على رواتب الرعاية الاجتماعية”.

وتحدث الجبوري، عن “توجه لتقديم كل التسهيلات لتطوير القطاع الزراعي بما يوصل الحقوق للفلاحين الحقيقيين وليس الوسطاء أو الأشخاص الذين يبيعون البذور أو السماد”.

وأورد، أن “اللجنة وبعد استضافة كل الوزراء المعنيين سوف تعد قانوناً مختلفاً يضمن حقوق الفقراء ويساعد ويضع الأساس في التنمية”، لافتاً إلى أن “نفاذ القانون بحسب ما وردنا من الحكومة فأنه مطلق غير محدد بزمن معين، لكن اللجنة عدلت على تلك الفقرة وجعلته نافذاً للعام الحالي فقط، مع إمكانية لوضع الأموال المخصصة له في قانون الموازنة عند تشريعه”.

ومضى الجبوري، إلى أن “البرلمان اتخذ قراراً نهائياً بعدم تضمين القانون مواد تعطي الحكومة الحق في الاقتراض، وسيتم الاعتماد على الأموال الفائضة من عائدات النفط، وسنتابع موضوع البطاقة التموينية ونخصص لها الأموال الكافية”. إلى ذلك، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، في تصريح إلى (المدى)، إن “القانون ينطوي على الكثير من المشكلات التي تم طرحها على المسؤولين التنفيذيين وكذلك تمت مناقشتها في جلسة البرلمان السابقة”. وتابع الزيادي، أن “المشروع يتحكم بشرائح كبيرة من المجتمع العراقي، وننتظر منه أن يدعم الفقير العراقي والسلة الغذائية التي تعاني من نقص واضح”. ولفت، إلى أن “البرلمان ليس لديه أي خلاف على تمرير القوانين الداعمة للطبقات الفقيرة لاسيما المشمولين بالرعاية الاجتماعية الذين يتقاضون راتباً لا يتجاوز 176 ألف دينار شهرياً”. وأوضح الزيادي، أن “العراقيين تأثروا بأمرين، وهما تغيير سعر صرف الدولار بخفض قيمة الدينار أولاً، ومن ثم الارتفاع في ثمن السلة الغذائية عالمياً ثانياً”.

وانتهى الزيادي، إلى أن “الحكومة قدمت مشروع القانون بناء على طلب النواب، من أجل مساعدة الطبقات الفقيرة وبالتالي لا خلاف من ناحية المبدأ لكن مع ضرورة اجراء التعديلات المناسبة”. ورأى النائب المستقل حسين السعبري، أن “القانون من الناحية المبدئية مهم كون الغرض منه نبيل وهدفه يتعلق بالجوانب الغذائية والتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية”.

وأوضح السعبري، أن “الخلل الأول الذي ينطوي عليه القانون هو شكلي يتعلق بشرعية تقديمه من حكومة تصريف مهام يومية”، مشدداً على أن “النظام الداخلي يمنع على حكومة تصريف المهام بان تقدم مشروعات القوانين إلى مجلس النواب”. ويجد، أن “الأولى بالحكومة التي رفعت المشروع وترى أنه غير مخالف للدستور، أن تتولى تقديم مشروع قانون الموازنة للعام الحالي والعمل على تشريعه بأقرب وقت ممكن”. ومضى السعبري، إلى أن “أغلب النواب مع تمرير القانون ولكن مع إجراء التعديلات المناسبة بالشكل الذي يضمن الحقوق للمواطنين البسطاء، وعدم تحميل العراق مزيدا من الأعباء بعد رفع الفقرات التي تتضمن تخويل الحكومة الحصول على قروض جديدة لا مبرّر لها”. وكانت اللجنة المالية قد ذكرت أمس الأول أن “مشروع القانون سيدعم إنشاء حساب خاص يفوض الحكومة في عملية دعم الأمن الغذائي والتنمية عن طريق الاموال الزائدة”، مشيراً إلى “ضرورة إنضاج المشروع والاخذ بعدد من الملاحظات والتعديلات قبل عرضه على المجلس للتصويت عليه”.

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