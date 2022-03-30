توصيات مرتقبة لـ «اللجنة الدائمة» لتطوير الإعلام العربي

بغداد: وسام الملا

احتضنت بغداد، اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي لأول مرة بمشاركة 21 دولة، وستصدر عنها توصيات وقرارات لتطوير الإعلام العربي.

وقال رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي في جامعة الدول العربية الدكتور نبيل جاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “اللجنة الدائمة للإعلام العربي في جامعة الدول العربية إحدى اللجان العريقة والقديمة وتشكل عصباً مهماً في جسد الجامعة العربية”.

وأضاف، أن “احتضان بغداد أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي فيه أبعاد وزخم مهم للعراق تحت مظلة الجامعة العربية، فضلاً عن أن هناك اجتماعاً للمكتب التنفيذي لمجلس الجامعة العربية سيعقد يوم غد الخميس”.

وأشار إلى أن “الاجتماعات ستكون استكمالاً لدفع ملفات مهمة ومزاج مختلف وإيجابي لكون العراق جزءاً منه وعلى رأسه”، مبيناً أن “الدول الحاضرة في اجتماعات اللجنة الدائمة ستكون 21 دولة”.

من جهته، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الاجتماعات تكتسب أهمية خاصة في سياق الوضع العربي العام ومتابعة القرارات والتوصيات الصادرة في الدورة الأخيرة لوزراء الإعلام سواء بما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها باعتبارها من البنود الثابتة، إضافة إلى بنود أخرى مختصة بستراتيجية الإعلام العربي أو تحرك الإعلام العربي وأيضاً محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ونشر ثقافة التعايش المشترك لأن الإعلام له دور في نشر ثقافة التسامح “.

وأشار إلى أن “الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حريصة على تقديم جميع التسهيلات لرئاسة جمهورية العراق لإنجاح الفعاليات وتنظيمها بأفضل الظروف بمشاركة فاعلة من الدول الأعضاء ومن المنظمات والاتحادات الممارسة ذات الوضع المراقب للمجلس”.

وتابع “نتطلع من بغداد للوصول إلى توصيات وقرارات عملية في ما يتعلق بتطوير الإعلام العربي سواء الخاص أو العام”.

وعلى هامش التحضيرات، قال وكيل وزارة الثقافة والإعلام لجمهورية السودان ورئيس الفريق الضريبي الرقمي التابع إلى اللجنة الدائمة للإعلام العربي نصر الدين أحمد محمد خالد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “فريق العمل المعني بالبث الرقمي والسمعي والبصري عقد أمس في العاصمة بغداد اجتماعاً لبحث مراقبة المحتوى الرقمي”، مبيناً أن “المجتمعين تناولوا بيانات المحتوى الرقمي والتشريعات المرتبطة بذلك وسبل المتابعة والمراقبة لحماية قيم المجتمع العربي والعمل للحد من المحتوى الضعيف فضلاً عن التعامل مع المواقع العالمية المختلفة المقدمة للخدمات السمعية والبصرية وذلك عبر لجنة فنية تتبع للجنة الدائمة للإعلام العربي التابعة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية”.

وأضاف ” نتطلع للخروج بتوصيات مفيدة تخدم الدول العربية إعلامياً واقتصادياً وعلمياً “، موضحاً أن “التوصيات سترفع إلى اللجنة الدائمة للإعلام العربي”.

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