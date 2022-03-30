خطة حكومية لدعم المخابز والأفران بالطحين والوقود

كشفت وزارة التجارة عن اعتماد الشركة العامة لتصنيع الحبوب خطة حكومية لدعم المخابز والافران بالطحين والوقود.

وذكر بيان للوزارة نقلا عن مدير عام الشركة أثير داود سلمان أثناء لقائه مع عدد من اصحاب المخابز والافران في بغداد قوله، ان “وزارة التجارة تعمل جاهدة لدعم المخابز والافران بمادة الطحين وتسهيل إجراءات منح وتجديد اجازة ممارسة المهنة والحصول على حصة وقودية بالاسعار المخفضة من شركة توزيع المنتجات النفطية”. وأضاف سلمان، “بحثنا مع ممثلين عن اصحاب المخابز والافران في بغداد التسهيلات التي تقدمها الشركة لغرض دعم هذا القطاع الحيوي وتذليل العقبات التي تواجه بعض اصحاب المهنة من الحصول على اجازات العمل او تجديد النافذة منها”، لافتا إلى أن “الوزارة اعدت خطة لدعم المخابز والافران بمادة الطحين باسعار تنافسية فضلا عن تزويدهم بكتب إلى شركة المنتجات النفطية لدعمهم بحصة وقودية مخفضة، من اجل الحفاظ على اسعار واوزان الرغيف وفق الشروط والمواصفات المعمول بها خلال الفترة الماضية، ولتخفيف آثار الارتفاع العالمي الذي شهدته اسعار المواد الغذائية بما فيها مادة الطحين”. وتابع أن “الوزارة لديها خطة لدعم المخابز والافران من خلال المشروع الوطني لانتاج الطحين الذي ستشارك فيه مطاحن القطاع الخاص إلى جانب المطاحن الحكومية”.

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