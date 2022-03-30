خمسة قتلى خلال إطلاق نار في إسرائيل

وصرح المتحدث باسم الشرطة بأن تحقيقا أوليا أظهر أن مسلحا أطلق النار على مواطنين في شارع هشنايم في مدينة بني براك وأصاب عدة مواطنين إصابات حرجة، ثم انتقل إلى شارع هرتسل وأطلق النار على آخرين.

وأكد المتحدث باسم الشرطة أن قوة من الأمن قامت بتحييده.

وفي وقت سابق، ذكر الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية إن ثلاث عمليات تم فيها إطلاق النار في تل أبيب واحدة منها في مركز تجاري بمنطقة رمات جان في تل أبيب.

وأكد في السياق أن 4 حالات من بين المصابين في بني باراك ميئوس منها.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن خلفية عملية إطلاق النار في بني براك قومية “فدائية”.