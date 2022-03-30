دي مايو: ألمانيا وإيطاليا متحالفتان بشكل خاص في إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا

روما/ وكالة نوفا

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا وألمانيا “متحالفتان بشكل خاص في إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا”، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال دي مايو، في تصريحات صحفية بالسفارة الإيطالية ببرلين، البلدان يعملان سويًا على “جبهات مختلفة” وفي مقدمتها الجبهات “الإنسانية”، مشيرا إلى أن عدد اللاجئين من أوكرانيا يبلغ حاليًا “أربعة ملايين” وأن العدد الإجمالي مستمر في الارتفاع، مع “ستة ملايين نازح داخليًا”.

وفي إيطاليا، تجاوز عدد اللاجئين الأوكرانيين “70 ألفًا” ومعظمهم من النساء والأطفال جراء الغزو الروسي الذي بدء في 24 فبراير الماضي.

وتابع دي مايو، المنتمي لحركة 5 نجوم الإيطالية، “أدوات الاستقبال الأوروبية والإيطالية تعمل بشكل جيد للغاية”، مشيرا إلى استمرار الالتزام بإجلاء المدنيين الأوكرانيين من “مسارح الحرب حيث توجد المزيد من الصعوبات، وخاصة في ماريوبول”، إلى جانب إجلاء الإيطاليين من أوكرانيا.

وكشف وزير الخارجية الإيطالي أن عدد الإيطاليين في اوكرانيا “مستمر في الانخفاض: من ألفي في بداية الصراع ، أصبحوا الآن 160.”

تحقيقا لهذه الغاية، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن إيطاليا تنسق مع الصليب الأحمر الدولي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد، كشف دي مايو أن الاتحاد الأوروبي “طلب مبادرة لتنسيق وقف إطلاق النار على الأرض” في أوكرانيا.

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