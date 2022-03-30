سياسي عراقي : من المعيب جداً ان لاتستطيع بغداد حماية مقر للديمقراطي الكوردستاني

قال السياسي والنائب السابق في البرلمان العراقي حيد الملا ، ان من المعيب جداً ان لاتستطيع بغداد احتضان مقر صغير (في إشارة الى مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني) لاتتعدى مساحته ٦٠٠متر مربع !

الملا قال في تغريدة على حسابه في تويتر ، ان ” اربيل احتضنت المعارضة العراقية … واحتضنت مؤتمر القوى السياسية بعد انتخابات ٢٠١٠… واحتضنت النازحين في فترة داعش الارهابي.. واحتضنت السيد الكاظمي نفسه … “.

مضيفاً “من المعيب جداااا ان لاتستطيع بغداد احتضان مقر صغير لها لاتتعدى مساحته ٦٠٠متر مربع !!!! “.

وكانت مجاميع تابعة للميليشيات والجماعات المسلحة العراقية اقدمت على اقتحام وإحراق مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، تنديدا بما زعموا إنها إساءة من شخص (نفى الحزب انتمائه له) للمرجع الديني الشيعي، علي السيستاني.

وتعد هذ المرة الثانية التي يتعرض فيها فرع الديمقراطي الكوردستاني في بغداد للحرق من قبل أنصار الميليشيات .

هذا وكان مسؤول الفرع الخامس للديمقراطي الكوردستاني في بغداد، شوان محمد طه كشف ، امس الثلاثاء، عن سبب غلق وهدم مقر الحزب بالعاصمة العراقية.

وقال طه، إن «الحزب الدیمقراطي الكوردستاني هدم مقر فرعه في بغداد بسبب عدم قيام القوات العراقية بحمايته».

وأضاف «كنا نتوقع من الحكومة العراقية أن تقوم بحماية مقر أحرق مرتين».

وبشأن مستقبل موقع المقر، أشار إلى أنه سيتم تحويله «لصرح حضاري في بغداد بعد استباب الأمن و الاستقرار السياسي».

وبتوجيه من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، تم امس الثلاثاء، هدم مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد.

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