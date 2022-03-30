صالح والكاظمي يبحثان أوضاع اللاجئين العراقيين في أوروبا

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال استقبالهما، كلاً على حدة، وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، أوضاع اللاجئين العراقيين في أوروبا.

وذكر بيان رئاسي، أن “صالح استقبل، وزير خارجية لوكسمبورغ، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التعاون المشترك بين العراق والاتحاد الأوروبي والإشارة إلى العلاقة المتميزة بين الجانبين، ومناقشة أوضاع اللاجئين والمقيمين العراقيين في لوكسمبورغ وأوروبا، وقضية النازحين داخل العراق ولا سيما الأيزيديين» .

وأضاف، أنه “تم أيضا بحث تطورات الأوضاع الإنسانية للأحداث العسكرية الجارية في أوكرانيا وما خلّفته من موجة نازحين واسعة، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية الخطيرة على العالم أجمع ومنه العراق”، موضحا أنه “تم التأكيد على ضرورة الركون للحوار ورفض استخدام القوة والعنف في حل النزاعات ومنع تفاقمها وتهديد السلم والأمن الدوليين» .

من جانبه، أكد أسيلبورن “وقوف بلده إلى جانب العراق ودعم أمنه واستقراره، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين في مختلف الصعد”، معربا عن “استعداد بلاده للعمل مع العراق على تشجيع النشاط الاستثماري الداعم للتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، مؤكدا سعيه إلى إزالة معوقات عمل الخطوط الجوية العراقية في المطارات الأوروبية» .

في غضون ذلك، بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع وزير خارجية دوقية اللوكسمبورغ، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان لمكتبه، أن “الجانبين بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولوكسمبورغ، وكذلك مع عموم دول الاتحاد الأوروبي» .

وأوضح الكاظمي، أن “العراق ماضٍ في تعزيز الشراكة مع لوكسمبورغ وأوروبا في الحرب على الإرهاب، والتعاون المؤسساتي في مجالات مختلفة أهمها مكافحة الفساد، وإصلاح القطاع المصرفي، وتنمية الاعتماد على الطاقة النظيفة» .

وأضاف البيان، أن “اللقاء شهد مناقشة الأوضاع على الساحة الدولية، وضرورة السعي إلى إيجاد حلول سلمية للصراعات الدائرة، ووقوف العراق إلى جانب كل ما من شأنه تجنيب الشعوب معاناة النزاعات، وآثار الحروب وكوارثها على المدنيين» .

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، أمس الثلاثاء، أن وزير خارجية لوكسمبورغ وعد بمفاتحة الاتحاد الأوروبي لإزالة العقوبات على الخطوط الجوية العراقية.

وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لوكسمبورغ: إنه “تباحث مع نظيره في لوكسمبورغ بشأن رفع العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية”، مبينا أن “ أنسيلبون وعد برفع هذه العقوبات» .

وتابع، أن” الجانبين بحثا أيضاً موضوع الهجرة إلى أوروبا والحرب في أوكرانيا”، مؤكداً أن “إيقاف الحرب في أوكرانيا يحتاج إلى جهود مكثفة من المجتمع الدولي» .

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