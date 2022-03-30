موانئ العراق تستقبل ثمان ناقلات نفطية

استقبلت الشركة العامة لموانئ العراق، أمس الثلاثاء، ثمان ناقلات نفط رست على ارصفة ميناء خور الزبير التخصصي. وقال مدير عام الشركة، فرحان الفرطوسي، في بيان تلقت (المدى)،

نسخة منه، ان: “الميناء يستقبل انواعا متعددة من ناقلات المشتقات النفطية بتنظيم ودقة عالية في الرسو والاقلاع”. وأضاف، ان “ارصفة ميناء خور الزبير التخصصي استقبلت الناقلة Lia على رصيف رقم 2 محملة بمادة زيت الغاز والناقلة Kahirpour رست على رصيف رقم 3 محملة بمادة البانزين والناقلة Martha رست على رصيف رقم 6 محملة بمادة زيت الوقود والناقلة Hari Dawar رست على رصيف رقم 7 محملة بمادة date”. واشار الفرطوسي الى ان “الناقلة Camilla رست على رصيف رقم 10 سوف تحمل بمادة زيت الوقود والناقلة Lr1 charm رست على رصيف رقم 11 محملة بمادة البانزين والناقلة Sidra Alruwais رست على رصيف رقم 11A محملة بمادة زيت الوقود وأخيرا الناقلة Shatt al Arab رست على رصيف رقم 12 سوف تحمل بمادة زيت الوقود”.

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