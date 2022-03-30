وزارة الصناعـة والمعـادن تعقـد اِجتماعـهـا الأول بشـأن المُبـادرة الوطنيـة لدعـم الطاقـة وتقليـل الإنبعاثـات

نيرة النعيمي

– تنفيـذاً لتوجيهات وزير الصناعة والمعادن السيد : منهـل عزيـز الخبـاز …

عقـدت دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن ومن خِلال قسم إدارة الجودة والآيزو الاِجتماع الأول للمُبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الإنبعاثات تنفيذاً لتوصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢ والمُقدمة من وزارة البيئة حول دعم الطاقة لأقسام الجودة والآيزو في وزارة الصناعة وجميع التشكيلات التابعة لها وكيفية وضع الآليات المُناسبة لتفعيل الإجراءات حول إستخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة بحضور أعضاء لجنة فريق آيزو طاقة ( ٥٠٠٠١ ) في الدائرة المذكورة والدائرة الإدارية والمالية في مقر الوزارة وعدد من السادة مُدراء أقسام الجودة في شركات الـوزارة .

وجـرى خِلال الاِجتماع إستعراض ومُناقشة الجوانب المُهمة في توعية وتغطية النشر الإعلامي لمُدراء أقسام الجودة في كافة الوزارات وكذلك مُناقشة أهداف المُبادرة التي تضمنت دعم إستدامة الطاقة وتقليل الضائعات عِبرَ تحديد مصادر غير مؤثرة للبيئة وتحديد الجهُد المطلوب بنصُب عدادات الإستهلاك للطاقة في المواقع والمُساهمة في تلبية مُتطلبات إلتزام العراق بإتفاقية الإطار الخاص بالمناخ عِبرَ تقليل الإنبعاثات وتعزيز مفاهيم الحفاظ على البيئـة .

وأكـدت مُديرة قسم الجودة في الوزارة السيدة خلـود إبراهيـم علـوان على أهمية رفُع الوعي بموضوع إستخدام الطاقة وخصوصاً الطاقة الصديقة للبيئة والتي تُسهم في تقليل إستهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل نسبة الغازات المُضرة للبيئة من خِلال إعداد خُطط حقيقية وتطبيقها في الوزارة .

كمـا وتضمن الاِجتماع نقاشات وطروحات من قِبل السادة مُدراء أقسام الجودة في شركات الوزارة حول عِدة مواضيع منطقية ومُهمة التي من شأنها أن تُسهم في إنجاح عمل المُبادرة الوطنية وتفعيلها من خِلال إقامة دورات تدريبية خِلال الفترة المُقبلة والتي تُسهم في بناء وتطوير قُدرات المشاركيـن .