وقعوها معي.. رسالة الى السيد مقتدى الصدر

السيد العزيز مقتدى الصدر

أدعوك، من منطلق روح إنقاذ الوطن، الى التخلي عن مشروع حكومة الاغلبية والانتقال الى المعارضة، ودعهم يركبون مركب الاخطار ويبتلعون سم السلطة إذْ يبيعون منافعها بالمزاد، وسيكون لك شرف النأي عن مركبهم، وشرفين عن وجودك مع معارضة البرلمان ومعارضة الشارع.

سيدي.. لن تخسر..

انهم يحفرون تحتك، بزعم الدفاع عن مصالح ابناء المذهب إذ مرغوا بالوحل سمعة ابناء المذهب، وأجاعوهم وأذلوهم، وابناء العراق معا..

ساحييك اذا ما تركتهم واخترت المعارضة.. انا

عبدالمنعم الاعسم

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