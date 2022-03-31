أزمة اقتصادية تهدد النمو في الصين

تعهد مجلس الوزراء الصيني بتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ودعا المسؤولين إلى تجنب الإجراءات التي تضر بتوقعات السوق، حيث تكافح الحكومة للسيطرة على تفشي فيروس كوفيد في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك في المركز المالي لشنغهاي.

ودعا اجتماع لمجلس الدولة بقيادة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، يوم الأربعاء، الحكومة إلى إعطاء الأولوية للنمو المستقر وصياغة خطط طوارئ للتعامل مع حالات عدم اليقين المحتملة، وفقاً لما ذكرته محطة تلفزيون الصين المركزية المملوكة للدولة.

وتعهد الاجتماع بالالتزام بالأهداف المحددة لهذا العام – بما في ذلك الوصول إلى نمو عند حوالي 5.5% – على الرغم من تزايد الضغط الهبوطي على الاقتصاد.

وبالمثل، تعهد البنك المركزي بتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد في بيان منفصل صدر بعد الاجتماع ربع السنوي للجنة السياسة النقدية. كما أكد بنك الشعب الصيني مجدداً أنه سيعزز حجم السياسة النقدية ويجعلها أكثر استشرافية واستهدافاً واستقلالية، وفقاً للبيان الذي نُشر في وقت متأخر من يوم الأربعاء. انتهى/25س

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