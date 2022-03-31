أول تعليق من ساديو ماني بعد مباراة مصر والسنغال ورسالته لمحمد صلاح.. فيديو

عبر اللاعب السنغالي ساديو ماني عن سعادته وتحقيق حلمه بالفوز في المباراة الفاصلة للتأهل لنهائيات كأس العالم في قطر 2022، بالإضافة إلى فوزه بكأس الأمم الأفريقية وموجهًا رسالة لزميله محمد صلاح في فريق ليفربول.

وقال ماني عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية: “أعتقد أنها كانت مباراة صعبة على كلا الفريقين”.

وأردف: “ولكن كما قلت وأقول ثانية إننا بدفعة الجماهير لم نتوقف على الإطلاق ونعلم أن منتخب مصر سيلعب مباراة صعبة وقوية جدا، وعلى مدار يومين سعى الفريق السنغالي للضغط بقوة لإحراز الهدف”.

مضيفًا: “ضغطنا على منتخب مصر بقوة وكنا نلعب كرة قدم سريعة وهذا ما أردناه، وربما كنا أكثر حظا من المنتخب المصري في ركلات الترجيح”.

ووجه ماني رسالة لزميله محمد صلاح في فريق ليفربول وقائد منتخب مصر قائلاً: “هو خسر مرتين وأنا فزت مرتين وأنا أكثر حظا منه لأنني فزت عليه مرتين، ولكني فخور جدا لأن حلم الوصول لكأس العالم كان يراودني وحققنا ذلك الحلم وفزنا بكأس الأمم الإفريقية”.

وصعد منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر على حساب مصر بعد تغلبها على منتخب الفراعنة بضربات الترجيح بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم وانتهى الوقت الأصلى بنتيجة 1-0 لصالح السنغال، وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب في القاهرة، ليلعب الفريقان وقتًا إضافيًا تليه ضربات ترجيح والتي انتهت لصالح السنغال.

موقع الإمارات اليوم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط