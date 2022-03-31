إحباط مخطط لداعش بتنفيذ هجمات في رمضان من الصحراء

بغداد/ فراس عدنان

كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن وكر خطير لتنظيم داعش الإرهابي في صحراء صلاح الدين، مؤكدة أنه يضم أسلحة ومعدات تعود إلى خلايا نائمة كانت تريد القيام بهجمات خلال شهر رمضان، وقال المتحدث باسم قيادة العمليات تحسين الخفاجي، إن “القطعات العسكرية باشرت منذ أمس الأول بإطلاق عملية تمت تسميتها بالإرادة الصلبة”.

وتابع الخفاجي، أن “هذه العملية مهمة للغاية تندرج ضمن خطة للعمليات المشتركة لإدامة الزخم وملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي”.

وأشار، إلى أن “عملية الإرادة الصلبة تكمن أهميتها مع اقتراب موعد شهر رمضان، وقد وصلت معلومات عن وكالاتنا الأمنية والاستخبارية تفيد بأن تنظيم داعش الإرهابي ضمن قواطع عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى بدأ ببعض النشاطات من خلال تحريك مفارزه والاعتداء على القوات الأمنية والمدنيين”.

وبين، ان “المنطقة التي تجري فيها عملية الإرادة الصلبة تتميز بأنها صعبة جغرافياً ووعرة خصوصاً في شمالي محافظة صلاح الدين، ويصعب معها تحرك القطعات البرية”.

وأوضح الخفاجي، أن “قواتنا نجحت بالوصول إلى تلك المناطق، بعد أن جمعت المعلومات الأمنية والاستخبارية، وقد توصلنا إلى حقيقة تواجد المجموعات الإرهابية، والدليل على ذلك أن الساعات الأولى من العملية شهدت ضبط عجلات مفخخة، وأنفاق وعبوات ناسفة وأسلحة متعددة، ومنزلا مفخخا”.

واستطرد، أن “تنظيم داعش قد تلقى ضربات قوية من قواتنا الأمنية عن طريق سلاح الجو لأماكن في وادي شاي وتلك سبقت الهجوم البري على منطقة العمليات الحالية”، مبيناً أن “شهري كانون الثاني وشباط قد شهدا مقتل 62 ارهابياً في سلسلة من الضربات الجوية، وذلك يؤكد أن قواتنا مستمرة في مواجهة الإرهابيين”.

ومضى الخفاجي، إلى أن “تلك المواد المضبوطة لا تعود إلى حقبة سيطرة داعش على بعض المحافظات عام 2014، إنما لخلايا نائمة يريد استخدامها خلال شهر رمضان”.

إلى ذلك، لا يستبعد الخبير الأمني أحمد الشريفي، أن “تكون تحركات داعش الأخيرة مرتبطة بالتغييرات الإدارية والاعلان عن زعيمه الجديد وبالتالي فأنه يحاول أن يشن عمليات في رمضان رداً على الخسائر التي تعرض إليها سواء في العراق او سوريا”.

وتابع الشريفي، أن “التنظيم فقد قدرته في السيطرة على الأرض وهو اليوم يحاول أن يثبت وجوده بعناصر منتشرة في الصحراء”.

ولفت، إلى أن “الأسلوب الجديد الذي تتبعه القوات الأمنية في ملاحقة أوكار الإرهاب بدأت تظهر نتائجه اليوم، من خلال دقة المعلومات الاستخبارية من جهة، وسرعة التحرك عبر سلاح الجو من جهة أخرى، إضافة إلى عمليات تمشيط مستمرة في مناطق بعيدة كان داعش يعتقد أنها آمنة لعناصره”.

وكان نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري قد ذكر في بيان رسمي، أن “العملية مستمرة نحو تحقيق كامل أهدافها، وتكثيف الضربات الجوية لمواقع داعش، وجاء التركيز على هذه المناطق خلال العمليات بسبب كونها من المناطق الصحراوية والوعرة وتمتاز بصعوبة التحرك والتنقل بها”.

وأضاف الشمري، أن “التقدم مستمر حتى إنهاء تواجد داعش في المثلث الحدودي مع سوريا”.

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