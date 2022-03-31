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الأنواء تتوقع ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة

الأنواء تتوقع ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة

 بغداد: علي موفق
توقعت الهيئة العامة للأنواء الجويَّة والرصد الزلزالي تصاعداً تدريجياً بدرجات الحرارة خلال المدة المقبلة، ودعت الجهات المعنية إلى إيجاد حلول عاجلة لمشكلات عدة تؤدي لاشتداد الحر صيفاً.
وبانت أمس الأربعاء ملامح الصيف من خلال أجواء حارة شهدتها أغلب مناطق البلاد، في ظل توقعات للهيئة تشير إلى تزايد الحرارة اليوم أيضاً.
وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري : إنَّ البلاد تتعرض حالياً لكتل هوائية دافئة أدت إلى ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، من المتوقع أن تصل غداً الجمعة إلى 30 درجة مئوية”.
وأوضح أنَّ “فصل الربيع الحالي من المتوقع أن يشهد تقلبات جوية، مع وجود فرص لهطول الأمطار وصولاً إلى منتصف أيار المقبل لكنها قليلة”.
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