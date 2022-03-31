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الاستاذ جواد العطار يشارك مدرسة الحضارة احتفالية يومها المدرسي

شارك الاستاذ جواد العطار البرلماني السابق مدرسة الحضارة في كربلاء المقدسة احتفاليتها باليوم المدرسي ، وذلك يوم الثلاثاء المصادف ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٢ بحضور عدد من الشخصيات التربوية وأولياء امور الطلبة.
وتضمنت الاحتفالية افتتاح معرض التربية الفنية والأعمال اليدوية والوسائل التعليمية ، والمباراة النهائية لخماسي كرة القدم.
وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفريق الفائز والشهادات التقديرية على الحضور.
يذكر ان الاستاذ جواد العطار حريص على المشاركة في الفعاليات المدنية والمجتمعية في كل من بغداد وكربلاء المقدسة خاصة وباقي المحافظات عامة.
المكتب الاعلامي
٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢
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