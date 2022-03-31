البنتاغون: العراق يحقق تقدماً كبيراً باسترجاع قوته في سلاح الجو

ترجمة حامد احمد

كشفت مجلة أميركية عن تحقيق العراق تقدماً كبيراً في استرجاع قوته الجوية العسكرية، لافتة إلى امتلاكه اسطولاً متطوراً من الطائرات المقاتلة والسمتية من مناشئ مختلفة جاهز لتنفيذ الواجبات ضد الأهداف الإرهابية.

ذكرت مجلة (فوربس) الأميركية في تقرير لها ترجمته (المدى)، أن “العراق قد حقق خلال الأشهر القليلة الماضية تقدماً ملحوظا بإعادة طائرات حربية مقاتلة للخدمة في مسعى لاسترجاع كامل قوته الجوية العسكرية”.

ونقلت المجلة الأميركية عما ورد في آخر تقرير لمكتب المفتش العام في البنتاغون عن حملة التحالف الدولي ضد داعش امام الكونغرس والذي غطى فترة الربع الأخير من عام 2021، حيث جاء فيه بان “جميع طائرات F-16 المقاتلة القاصفة وجميع طائرات AC- 208 كارافان الحربية ما تزال تشكل المنصات الضاربة الرئيسية للقوة الجوية العراقية، وان معدلات استخدامها وقدرات طلعاتها الجوية هي مشابهة لمعدلات الربع الذي سبقه من ذلك العام”.

ولفت، إلى أن “بإمكان هذين الطرازين من الطائرات حمل قنابل وصواريخ موجهة بالليزر بالغة الدقة تستخدم لضرب اهداف تابعة لتنظيم داعش الارهابي على نحو دقيق وفعال وذلك في مناطق من شمالي وغربي البلاد”.

ونوه التقرير، إلى أن “تقارير عدة كانت قد ظهرت في الفترة ما بين 2020 و2021 قد أفادت بان اسطول طائرات أف – 16 جاثمة بدون خدمة بسبب فساد وافتقارها الى الصيانة الدورية وغياب الاسناد المطلوب من الطرف الأميركي المتعاقد، منوهة الى ان الاسطول يبدو في حالة مزرية عندما غادر المتعاقدون الاميركان قاعدة بلد الجوية منتصف عام 2021 جراء هجمات صاروخية متكررة تشنها فصائل مسلحة على القاعدة”.

وشدد التقرير، على أن “قسماً من هؤلاء المتعاقدين تم نقلهم الى أربيل، عاصمة إقليم كردستان، وقاموا بتقديم المساعدة للفنيين العراقيين من خلال إرشادات عبر أفلام فيديو على شبكة الانترنت وزيارات يومية لفنيين أميركان الى قاعدة بلد لتقديم مساعدة على نحو مباشر”.

وأكد التقرير، أن “القوة الجوية العراقية تمكنت من الحفاظ على عدد كاف من طائرات أف – 16 مهيأة لطلعات جوية وتنفيذ ضربات ضد أهداف مسلحي داعش الذين ما يزالون يشكلون تهديداً أمنياً”.

ونوّه، إلى أن “بغداد سعت أيضا لإرجاع طائرات من أصناف أخرى للخدمة، فبالإضافة الى طائرات أف – 16 وطائرات أي – سي 208 كارافان فانه هناك طائرات، أيرو أل- 159 المقاتلة الخفيفة تشيكية الصنع وطائرات سوخوي – 25 المقاتلة الروسية التي نفذت عددا من الضربات والطلعات الجوية خلال الربع الأخير أيضا من عام 2021”.

وبين التقرير، أن “مكتب المفتش العام تحدث عن دور ملحوظ لطائرات سوخوي – 25 المقاتلة بتنفيذ ضربات جوية وذلك لأنها لم تستخدم في طلعات قتالية منذ خمس سنوات، حيث انها تعرضت أيضا للتعطيل في بداية عام 2021 وذلك لافتقار الطائرات لقطع الغيار والتمويل”.

ويواصل، أن “طائرات سوخوي والطائرات التشيكية كانت طلعاتها ثانوية، بخلاف طائرات أف- 16 وطائرات أي سي – 208 ، وذلك لعدم قدرتها على اطلاق ذخيرة وقنابل موجهة، بل كانت تنفذ طلعات باستخدام قنابل، مارك – 82، غير الموجهة ذات الاستخدام العام”.

وأفاد، بأن “طائرات سوخوي كانت تستخدم أيضاً في طلعات التدريب على نحو كبير وذلك لعدم قدرتها في إطلاق أسلحة وذخائر موجهة بالليزر ذات الإصابة الدقيقة للهدف”.

وشدد التقرير، على قيام العراق ايضاً بــ”تعزيز قدراته الجوية من خلال استخدام طائراته المروحية الهجومية، حيث يمتلك اسطولاً من طائرات، مي – 28 و مي- 35 روسية الصنع التي استوردها من روسيا بين عامي 2013 و 2014″.

وأضاف، أن “هذه المروحيات الهجومية كانت تستخدم بتوفير غطاء جوي واسناد للقوات العراقية البرية اثناء شن حملاتها العسكرية ضد داعش”.

ويسترسل التقرير، أن “وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون زار في الأول من آذار قاعدة التاجي الجوية لتفحص بعض تلك الطائرات السمتية المقاتلة التي تمت اعادتها للخدمة، وخلال زيارته تم تصوير عشر طائرات هليكوبتر وهي تقلع للجو لتبيان فعاليتها”.

ونقل التقرير، عن وزير الدفاع العراقي القول، “نحن فقط نريد ان نظهر حملة التصليح والصيانة لعدد من الطائرات المروحية العسكرية، ومستمرون بهذه الحملة ونخطط لتصليح دفعة ثانية من هذه الطائرات المروحية خلال المستقبل القريب وهكذا الى ان نكمل تصليح جميع الطائرات المروحية العاطلة، وبالتالي نزيد من تهيئة وجاهزية اكثر من 80% من هذه الطائرات.”

وذكر التقرير أن “20 من الضربات الجوية التي نفذها العراق ضد داعش خلال الربع الأخير من عام 2021 كانت قد تحققت باستخدام طائرات أف- 16 وأي سي – 208 و أل- 159 وسوخوي 25، أما طائرات هليكوبتر المقاتلة التابعة لطيران الجيش فقد نفذت 11 ضربة جوية أخرى في تلك الفترة”.

ومضى التقرير، إلى أن “الأمثلة تظهر بان القوة الجوية العراقية ما تزال حية ومؤثرة وقادرة على إجهاض محاولات تنظيم داعش لإعادة ارهابه الدموي في البلاد”.

عن مجلة فوربس الأميركية

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