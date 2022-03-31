التخطيط: نسجل زيادة سكانية بمعدل مليون نسمة سنوياً

عدّت وزارة التخطيط الزيادة السكانية في العراق طبيعية، مبينة أن حصول ارتفاع بنسبة مليون نسمة سنوياً اعتيادي مقارنة بمجموع السكان.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث إذاعي تابعته (المدى)، إن “معدل الولادات في العراق ورغم انخفاضه مقارنة بالسنوات العشر الماضية، لكنه ما زال مرتفعاً”.

وأضاف الهنداوي، ان “العام الماضي شهد تسجيل نحو مليون و300 ألف حالة ولادة، وفي 2020 سجلنا مليون 250 ألف حالة”.

ولفت، إلى أن “معدلات الزيادة السنوية وفق النسبة المعتمدة وهي 2.6‌% ينبغي أن تتراوح بين 850 ألف نسمة إلى مليون نسمة، ولكننا احياناً نعبر هذا الحاجز كما حصل في العامين الماضيين”.

ولفت الهنداوي، الى أن “نسب الزيادة ورغم أنها مرتفعة لكنها ما زالت طبيعية مقارنة بعدد السكان الذي تجاوز 40 مليون نسمة، وإذا ما قلنا إن هناك زيادة سنوية بمليون نسمة فهذا أمر طبيعي”.

ومضى الهنداوي، إلى أن “وضع مجموعة من السياسات السكانية بعيدة المدى لاستيعاب هذه الزيادات ولا تشكل عبئاً على الواقع أو التنمية لكي يتم التعامل معها بتوفير متطلبات الحياة لاسيما الشباب مع توفير الخدمات المتمثلة بالصحة والتعليم والسكن”.

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