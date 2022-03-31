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التربية: الامتحانات النهائيَّة ستُجرى بمواعيدها

التربية: الامتحانات النهائيَّة ستُجرى بمواعيدها

 بغداد: إسراء السامرائي
قالت وزارة التربية إنَّ الامتحانات النهائية للمراحل الدراسيَّة المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي الحالي، ستجرى في موعدها من دون أي تأجيل أو تغيير.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون  أنَّ “الامتحانات النهائية للمراحل الدراسية المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي الحالي، ستجرى في موعدها الذي حددته الوزارة مسبقاً بالتنسيق مع المديريات المعنية، دون أي تأجيل أو تغيير”، مضيفاً أنَّ “السنة الدراسية للأشهر الماضية، سارت بشكل طبيعي دون أي مشكلات”.
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