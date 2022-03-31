بالوثائق.. عالية نصيف توجه أسئلة برلمانية الى وزير النقل حول (عقد استشاري) مع شركة إيطالية 

وجّهت النائبة عالية نصيف أسئلة برلمانية الى وزير النقل حول العقد الاستشاري المبرم بين الشركة العامة لسكك الحديد وشركة (PEG) الإيطالية .

وتضمنت الأسئلة استفسارات حول :” أسباب طلب ‏استثناء التعاقد مع الشركة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بالرغم من أنها متخصصة في مجال النفط والغاز، ‏وهل لها أعمال مماثلة في ‏إعداد الدراسات الخاصة بالسكك الحديد؟ وهل تم اشراك الأقسام الفنية في الشركة العامة لسكك الحديد بهذا العقد قبل توقيعه؟

وجاء في الأسئلة :” أن هناك العديد من الشركات العالمية للصيانة المتخصصة في مجال سكك الحديد، لماذا لم يتم توجيه ودعوات مباشرة لتلك الشركات من أجل خلق روح المنافسة و الشفافية والوصول لأفضل العطاءات؟ وما هو السند القانوني ‏لقيام شركة الموانئ بتمويل العقد المشار إليه أعلاه بشكل مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 316 لسنة 2021؟ بالإضافة الى أسئلة اخرى موجودة في الملفات المرفقة “.

قراءة الموضوع بالوثائق .. عالية نصيف توجه أسئلة برلمانية الى وزير النقل بشأن “عقد استشاري” مع شركة إيطالية كما ورد من مصدر الخبر

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