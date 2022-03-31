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توجيه عاجل من نقابة المحامين العراقيين بعد تعنيف محامية بـ”حلاقة شعرها”

توجيه عاجل من نقابة المحامين العراقيين بعد تعنيف محامية بـ"حلاقة شعرها"

وجه نقيب المحامين العراقيين محمد المهنا، اليوم الخميس، بمتابعة حادثة الاعتداء على إحدى المحاميات في بغداد.

وذكرت نقابة المحامين في بيان ورد للسومرية نيوز، أن “نقيب المحامين وجّه عضو مجلس النقابة / رئيسة لجنة المحاميات عبير المهداوي، بمتابعة حادثة الإعتداء على إحدى الزميلات، في شجار عائلي، والتي انتشر خبرها على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية”.

وأوضح البيان، أن “النقابة ستتدخل لحماية حقوق المحامية المعنفة رغم أن القضية شخصيّة وغير متعلقة بالمهنة، لكننا سنقوم بذلك من باب المسؤولية الإنسانية والحقوقية”.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة حقوق المرأة العراقية عن تعرض محامية عراقية لجميع انواع العنف كحلاقة الشعر، والضرب المبرح، بسبب خلاف على الإرث رغم انها قامت بالتنازل عن جميع ممتلكاتها لاخوتها”.

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