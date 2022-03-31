توجيه عاجل من نقابة المحامين العراقيين بعد تعنيف محامية بـ”حلاقة شعرها”

وأوضح البيان، أن “النقابة ستتدخل لحماية حقوق المحامية المعنفة رغم أن القضية شخصيّة وغير متعلقة بالمهنة، لكننا سنقوم بذلك من باب المسؤولية الإنسانية والحقوقية”.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة حقوق المرأة العراقية عن تعرض محامية عراقية لجميع انواع العنف كحلاقة الشعر، والضرب المبرح، بسبب خلاف على الإرث رغم انها قامت بالتنازل عن جميع ممتلكاتها لاخوتها”.