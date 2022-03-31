راسبوتين العرب . . للشاعر نزار قباني ، * د. رضا العطار

راسبوتين العرب

صراخكِ دونما طائل

ورفضكِ دونما طائل

أنا القاضي بأمر الله والناهي بامر الله

فإمتثلي لأحكامي فحبًي دائما عادل

انا منحاز كليا الى نهديكِ

والعصريٌ والحجريٌ

والمدنيٌ والهمجيٌ

والروحيٌ والجنسيٌ

والوثنيٌ والصوفيٌ

والمتناقض الابدي

والمقتول والقائل

انا المكتوب بالكوفي فوق عباءة العشاق

والعلني والسري

والمرئي والمخفي

والمجذوب والمسلوب و الحشاش والمتعهر الفاضل

انا الممتد مثل القوس بين الثلج والتفاح

بين النار والياقوت

بين البحر والخلجان

والموجود والمفقود

والمولود كالاسماك

عند سواحل الكلمات

انا المتسكع الغجري تأخذني خطوط الطول

في سفر الى الاعلى . . وتأخذني خطوط العرض

في سفر الى الاحلى . .فاسقط مثل درويش

امام تقاطع الفخذين . . والطرقات

واستلقي على ظهري وتنزل فوقي الايات

انا القديس تأتيني نساء العالم الثالث

فأغسلهن بالكافور والحناء

واغمرهن بالبركات

واعطي كل واحدة بنفسجة . . وموًالا

وارزقهن اطفالا

وازرعهن كالاشجار في الغابات

واوصيهن ان يحفظن اشعاري

فشعري يدخل الجنة

* مقتبس من ديوان الشاعر م 2 ص 261

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