غيمة الأصدقاء وأنا … (1) بقلم:كيلان ظاهر
غيمة الأصدقاء وأنا … (1)
(مقاطع شعرية)
1
دفئ الغيمةِ يُسقي الوريد
والشغاف
2
كانت البرودةَ حولي
في كل زاوية
كانت الوحشة
كانت الغربة
فجاءة رأيتُني
تحت الغيمة
نسيت كل تلك المحنة
3
إنها رحلتي
إلى المدينة الفاضلة
لم يطلبْ الرفقة
بعض الوقت
كل ما في الأمر
إنهم كانوا بعضي الجميل
لكنهم
قد نَثروا جبرا
في أروقة المهجر
4
يعلو الغيمةَ ذلك السامِ
إنه قريني الحليم
إذا أضمأت شفاهي صحارى
الحياة
اسقاني الصبر
5
كانت اورنينا
تغني لنا أغاني
سومرية
تذهب بنا دون تكلّف
إلى مسرح الأقدار
مسرح تشرين
مسرح الأحرار
6
زيدان ذلك الهيروغليفي
هو كمحاورة سنوحي
مع حبيبته الملكية
سنوحي
ذلك الجرّاح اللامع
سنوحي القريب
من البلاط الملكي
كيف كان الجرّاح عاشق
زيدان ..
يشبه الطبيب
يشبه سنوحي