غيمة الأصدقاء وأنا … (1) بقلم:كيلان ظاهر

غيمة الأصدقاء وأنا … (1)

(مقاطع شعرية)

1

دفئ الغيمةِ يُسقي الوريد

والشغاف

2

كانت البرودةَ حولي

في كل زاوية

كانت الوحشة

كانت الغربة

فجاءة رأيتُني

تحت الغيمة

نسيت كل تلك المحنة

3

إنها رحلتي

إلى المدينة الفاضلة

لم يطلبْ الرفقة

بعض الوقت

كل ما في الأمر

إنهم كانوا بعضي الجميل

لكنهم

قد نَثروا جبرا

في أروقة المهجر

4

يعلو الغيمةَ ذلك السامِ

إنه قريني الحليم

إذا أضمأت شفاهي صحارى

الحياة

اسقاني الصبر

5

كانت اورنينا

تغني لنا أغاني

سومرية

تذهب بنا دون تكلّف

إلى مسرح الأقدار

مسرح تشرين

مسرح الأحرار

6

زيدان ذلك الهيروغليفي

هو كمحاورة سنوحي

مع حبيبته الملكية

سنوحي

ذلك الجرّاح اللامع

سنوحي القريب

من البلاط الملكي

كيف كان الجرّاح عاشق

زيدان ..

يشبه الطبيب

يشبه سنوحي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط