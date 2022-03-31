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غيمة الأصدقاء وأنا … (1)

غيمة الأصدقاء وأنا … (1) بقلم:كيلان ظاهر

غيمة الأصدقاء وأنا … (1)
(مقاطع شعرية)

1
دفئ الغيمةِ يُسقي الوريد
والشغاف

2
كانت البرودةَ حولي
في كل زاوية
كانت الوحشة
كانت الغربة
فجاءة رأيتُني
تحت الغيمة
نسيت كل تلك المحنة

3
إنها رحلتي
إلى المدينة الفاضلة
لم يطلبْ الرفقة
بعض الوقت
كل ما في الأمر
إنهم كانوا بعضي الجميل
لكنهم
قد نَثروا جبرا
في أروقة المهجر

4
يعلو الغيمةَ ذلك السامِ
إنه قريني الحليم
إذا أضمأت شفاهي صحارى
الحياة
اسقاني الصبر

5
كانت اورنينا
تغني لنا أغاني
سومرية
تذهب بنا دون تكلّف
إلى مسرح الأقدار
مسرح تشرين
مسرح الأحرار

6
زيدان ذلك الهيروغليفي
هو كمحاورة سنوحي
مع حبيبته الملكية

سنوحي
ذلك الجرّاح اللامع
سنوحي القريب
من البلاط الملكي
كيف كان الجرّاح عاشق
زيدان ..
يشبه الطبيب
يشبه سنوحي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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