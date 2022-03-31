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’فضيحة’ خلال مؤتمر لبايدن.. قصاصة ورق ’يغش’ منها الأسئلة والأجوبة!

تداول صورة مكبرة لقصاصة ورق بيد بايدن حول بوتين خلال كلمة وسط تفاعل

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صحفية لبايدن: هل أنت مستعد لوصف بوتين بمجرم حرب؟.. شاهد كيف رد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال كلمة تناول فيها أحداث الغزو بأوكرانيا وما كتب بقصاصة ورق بيده عن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وتداول نشطاء صورة مكبرة لما كتب بقصاصة الورق والتي كتب فيها “أسئلة وأجوبة صعبة عن بوتين.. 1- إذا كنت لا تروج لتغير النظام فماذا كنت تقصد؟ هل يمكنك التوضيح؟.. – كنت أعبر عن الغضب الأخلاقي الذي شعرت به تجاه أعمال هذا الرجل.. – لم أكن أغير من السياسات..”

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أكد على أنه لم يتراجع عن تصريحاته بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة قائلا: “لن أتراجع عن أي شيء”، مؤكدًا أنه لم يكن يعبر عن تغيير في السياسة، ولكنه كان يعبر عن رأيه بناءً على مشاعره منذ ذلك اليوم.

وقال في إشارة إلى اللاجئين الأوكرانيين في وارسو: “لقد أتيت للتو من (عند) هذه العائلات”.

وأضاف: “لم أكن في ذلك الوقت أو لم أكن أعبر الآن عن تغيير في السياسة”.

وقال الرئيس الأمريكي: “أنا لا أعتذر عن ذلك”.

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