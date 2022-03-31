Posted on by

مصرع 5 رياضيين بحادث سير على طريق أربيل – كويه

فقد 5 من لاعبي كرة السلة حياتهم، الأربعاء، في حادثٍ مروري، على طريق أربيل – كويه (كويسنجق).

ونشرت مديرية مرور كويه، بياناً جاء فيه أنه تم إبلاغهم بمصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين قرب قرية غومتال نتيجة تصادم سيارة من نوع (مازدا) مع شاحنة نقل من نوع (أتيكو).

وأضاف أنه كان 5 ركاب يستقلون سيارة (مازدا)، توفي أربعة منهم وأصيب آخر بجروح، وهم من سكان منطقة بنسلاوا وبردي وقوشتبة، ليتوفى الآخير في الطريق نحو المستشفى.

وأشار أيضا إلى أن سائق سيارة (أتيكو) هو من سكان حي مامزاوا في أربيل.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close