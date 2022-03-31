مصرع 5 رياضيين بحادث سير على طريق أربيل – كويه

فقد 5 من لاعبي كرة السلة حياتهم، الأربعاء، في حادثٍ مروري، على طريق أربيل – كويه (كويسنجق).

ونشرت مديرية مرور كويه، بياناً جاء فيه أنه تم إبلاغهم بمصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين قرب قرية غومتال نتيجة تصادم سيارة من نوع (مازدا) مع شاحنة نقل من نوع (أتيكو).

وأضاف أنه كان 5 ركاب يستقلون سيارة (مازدا)، توفي أربعة منهم وأصيب آخر بجروح، وهم من سكان منطقة بنسلاوا وبردي وقوشتبة، ليتوفى الآخير في الطريق نحو المستشفى.

وأشار أيضا إلى أن سائق سيارة (أتيكو) هو من سكان حي مامزاوا في أربيل.

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