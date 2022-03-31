ندوة حول طريق الحرير في ديوان كربلاء الثقافي

عقد ديوان كربلاء الثقافي ندوة حول اهمية طريق الحرير للعراق ، وذلك يوم الأربعاء المصادف ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢ بحضور نخبة من الأساتذة والمثقفين ووجهاء مدينة كربلاء المقدسة.

واشتملت الندوة على نقاشات معمقة حول اهمية طريق الحرير للعراق وجدواه الاقتصادية والمستقبلية التي تعود بالنفع على حاضر ومستقبل البلاد وابناء شعبه كافة.

وشاركت في الندوة (تنسيقية كربلاء لطريق الحرير) والتي تضم نخبة من الاكاديميين والمثقفين والاقتصاديين للعمل على شكل أداة ضغط للتعريف بهذا المشروع الاستراتيجي والآليات الواجب اتباعها لتنفيذه وضرورة انضمام العراق اليه ، وتولت المجموعة التعريف باهداف المشروع على كافة المستويات الرسمية والشعبية والاعلامية خلال المرحلة المقبلة.

يذكر ان ديوان كربلاء الثقافي واحة فكرية للنقاش الجاد بكل ما يخدم المجتمع والشعب والدين والمعتقد ، ورغم مرور شهرين على افتتاحه الا انه استقطب نخب فكرية وثقافية من كافة المشارب والمستويات.

المكتب الاعلامي

ديوان كربلاء الثقافي

٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢

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