7 ملايين مواطن مهددون بعدم الحصول على المياه

افاد وزير البيئة جاسم الفلاحي، بأن سياسات دول الجوار المائية تهدد 7 ملايين عراقي بعدم الحصول على احتياجاتهم من المياه.

وقال الفلاحي في ورشة عمل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، إن “قطاع المياه له حساسية وأبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية وأمنية، تفرض من الجميع التركيز على مفاوضات المياه العابرة للحدود”.

ونوه، إلى أن “سبعة ملايين شـخص في العــراق مهـددون بـعـدم الحـصـول عـلـى احتياجاتهم مـن الميـاه خــلال السنوات القليلة المقبلة”.

وبين أن “ذلك إذا استمرت سياسات دول الجوار المائية وكذلك إذا استمر تلـوث المياه وهـذا يدق ناقوس خطـر كـبير الأبعاد علـى الأمن الوطني للعراق خاصة فيما يتعلق بالهجرة الداخلية وزيادة ظـاهـرة مـا يـسـمى لاجئي المناخ”.

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