أكاديمية جوائز الأوسكار: ويل سميث رفض مغادرة الحفل

النجم السينمائي ويل سميث يتحدث بعد تسلمه جائزة أوسكار (أ.ف.ب)

قالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة إن النجم السينمائي ويل سميث رفض تلبية طلب بمغادرة حفل توزيع جوائز الأوسكار بعدما صفع مقدم الحفل الممثل الكوميدي كريس روك، فيما بدأت الأكاديمية عملية قد تؤدي إلى طرد النجم الحائز على جائزة أفضل ممثل، وفقاً لوكالة «رويترز».

وسار سميث بخطى واسعة إلى خشبة المسرح وصفع روك بعدما أطلق الممثل الفكاهي مزحة على مظهر زوجة سميث. وبعد أقل من ساعة، فاز سميث بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم «كينغ ريتشارد» أو «الملك ريتشارد»، مما أثار تساؤلات عن سبب عدم اصطحابه إلى خارج الحفل.

وقالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، التي تمنح جوائز الأوسكار، أمس (الأربعاء): «نود توضيح أنه طُلب من سميث مغادرة الحفل لكنه رفض، ونقر أيضا بأنه كان بوسعنا التعامل مع الموقف بشكل مختلف».

وقالت الأكاديمية إنها بدأت عملية يمكن أن تؤدي إلى معاقبة سميث لانتهاكه معاييرها الخاصة بالسلوك.

وقد تتم الموافقة على عقوبات مثل الوقف أو الطرد في اجتماع مجلس الأكاديمية المقبل في 18 أبريل (نيسان).

واعتذر سميث لروك والأكاديمية والمشاهدين في بيان يوم الاثنين قائلا إنه «تخطى حدوده».

وكان روك قد أشار إلى فيلم «جي آي جين» الصادر عام 1997 والذي حلقت فيه الممثلة ديمي مور شعرها. ولم يكن واضحا ما إذا كان روك على علم بأن بينكيت سميث تعاني من حالة مرضية تسبب تساقط الشعر.

وقال روك خلال عرض كوميدي في بوسطن مساء أمس، في أول تعليق علني على ما حدث، إنه لا يزال يستوعب الأمر وسيتحدث عنه في وقت لاحق.

وبموجب قواعد الأكاديمية فإن لدى سميث فرصة لتقديم رد مكتوب قبل أن تتخذ أي إجراء. ولم يرد ممثلو سميث على طلب للتعليق أمس.