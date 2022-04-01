السيد الغانمي يوجه بإصدار المستمسكات الثبوتية لمن فقدوها من النازحين القاطنين في المخيمات

حسب توجيهات وزير الداخلية وزير الهجرة والمهجرين بالوكالة السيد عثمان الغانمي، شرعت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة من خلال لجنة مختصة بإصدار المستمسكات الثبوتية للأسر من فاقدي هذه المستمسكات في المخيمات لمحافظتي صلاح الدين والانبار.

واكد سيادته على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للنازحين ومتابعة طلباتهم واحتياجاتهم حيث باشرت اللجنة بالإجراءات اللازمة للمعاملات التي تم ترويجها والخاصة بالبطاقة الوطنية.

وبناءً على توجيهات السيد الوزير ستستمر الدوائر المعنية في وزارتي الداخلية والهجرة والمهجرين باعمالها لتشمل نازحين من محافظات أخرى.

من جانبهم اشاد النازحون بهذه الخطوة، مثمنين الدور الكبير الذي تقوم به الدوائر المختصة لتقديم الخدمات الضرورية لهم.

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