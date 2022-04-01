العراق يتوج اولاً في بطولة العرب للمصارعة للناشئين والشباب

اختتمت في المملكة العربية السعودية بطولة العرب للمصارعة الحرة والرومانية للناشئين والشباب.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة شعلان عبد الكاظم في بيان إن “العراق حصل على المركز الاول في جميع بطولات العرب التي اختتمت في السعودية ، اذ حصل على 37 وساماً ملوناً من مجموع 40 وساماً”.

واضاف ان “مجموع الاوسمة الذهبية 19 وساماً بينما مجموع الاوسمة الفضية 14 وساماً ومجموع الاوسمة البرونزية 4 اوسمة”.

واضاف ان “منافسات الشباب لفعالية المصارعة الرومانية اسفرت عن حصول العراق على :

5 اوسمة ذهبية

3 اوسمة فضية

2 اوسمة برونزية

اما في فعالية المصارعة الحرة للشباب فقد حصل العراق على :

5 اوسمة ذهبية

4 اوسمة فضية

برونز لايوجد

واضاف اما في فعالية المصارعة الرومانية للناشئين فقد حصل العراق على :

5 اوسمة ذهبية

3 اوسمة فضية

1 وسام برونزي

وفي فعالية المصارعة الحرة للناشئين حصل العراق على :

4 اوسمة ذهبية

4 اوسمة فضية

1 وسام برونزي”.

واشاد عبد الكاظم بـ”دور اللجنة الاولمبية العراقية التي اسهمت في تحقيق الانجاز للمصارعة العراقية وعلى رأسها رئيس اللجنة رعد حمودي”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط