بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس للمرة الثالثة.. العراق إلى أين ؟

على المصري

بعد ستة أشهر على الانتخابات البرلمانية في العراق، لم يقترب البلد الذي دمرته الحرب من انتخاب رئيس وسط مأزق سياسي مرير ألقى بالمؤسسات في طي النسيان.

وأدى الخلاف بين الكتل الشيعية المتنافسة في المجلس يوم الأربعاء إلى إفشال المحاولة الثالثة للمجلس التشريعي لانتخاب رئيس للدولة.

على الرغم من كونه دورًا احتفاليًا إلى حد كبير، إلا أن الرئيس يحدد رئيس الوزراء المقبل للبلاد. الذي سيشكل بدوره حكومة يتم التصويت عليها بأغلبية مطلقة من المشرعين.

ماذا يعني التأخير ؟

يكمن الانقسام الذي يمر عبر ما يسمى بـ «البيت الشيعي» للسياسة العراقية في قلب المأزق.

لطالما احتل رجل الدين الشيعي المثير للجدل مقتدى الصدر أكبر كتلة في البرلمان. حيث حصل على 73 مقعدًا من أصل 329 عضوًا في المجلس التشريعي.

لكن كتلته ليس لديها عدد كافٍ من الأعضاء لتأسيس أغلبية واضحة – مما يجبره على التواصل لتشكيل تحالف غير تقليدي.

وتجنب التجمع الأكثر توقعًا مع الفصائل الشيعية الأخرى، اختار الصدر التحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب السنية. لتشكيل ائتلاف أطلق عليه اسم «إنقاذ الوطن» بـ 155 مقعدًا.

يدعم الائتلاف مرشحة الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبار أحمد للرئاسة – وهو منصب مخصص للأكراد. بينما يذهب منصب رئيس الوزراء بالتقاليد إلى شيعي.

متهرباً من تقليد تشكيل «حكومة إجماع» بين الأحزاب الشيعية، يأمل الصدر في تشكيل «حكومة أغلبية» بقيادة ابن عمه. سفير العراق لدى بريطانيا جعفر الصدر.

وقد وضع هذا ائتلافه على خلاف مع إطار التنسيق – وهي قوة قوية تضم حزب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وتحالف فتح المدعوم من إيران، الذراع السياسية للجماعة شبه العسكرية السابقة بقيادة الشيعة حشد الشعبي.

يضم إطار التحالف 130 نائباً قاطعوا الجلسات الثلاث لانتخاب رئيس. مما منع الجمعية من الوصول إلى النصاب القانوني المطلوب.

كيف تحل الأزمة ؟

وبعد فشل التصويت الثالث يوم الأربعاء، رفض الصدر مرة أخرى فكرة تشكيل حكومة توافقية. قائلا إن ذلك يرقى إلى «موت» العراق.

لم يتم بعد تحديد موعد لإجراء تصويت جديد، ويعتقد المحلل السياسي العراقي إحسان الشمري أن هذا «يشير إلى عدم وجود احتمال لحل الأزمة».

وقال «لا يوجد تقارب بين تحالف (الصدر) وإطار التنسيق».

وهذا يخاطر بإخراج الأزمة لأشهر، مع إبقاء الرئيس الحالي ورئيس الوزراء في مقاعدهما.

“ما لم يكن هناك تهديد خارجي، مثل تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014. الذي يدفع القادة السياسيين إلى العمل معًا والتوصل بسرعة إلى اتفاق، فسوف يستمرون طالما استغرق الأمر للوصول إلى ما يريدون. وقال الخبير السياسي حمزة حداد «حتى لو كان ذلك يعني تجاوز الحدود المنصوص عليها في الدستور».

ماذا يقول الدستور ؟

بموجب الدستور العراقي، يجب انتخاب الرئيس في غضون 30 يومًا من الاجتماع الأول للبرلمان الجديد. والذي كان في هذه الحالة في 9 يناير. وقال الخبير القانوني أحمد الصوفي إن هذا الموعد النهائي انتهى إلى حد كبير و «انتهكنا الدستور».

بعد ذلك، مددت أعلى هيئة قانونية في البلاد، المحكمة الفيدرالية، الموعد النهائي لانتخاب رئيس حتى 6 أبريل. لكن القضاة لا يمكنهم إلا إبداء الرأي وليس الاستيلاء على المبادرة السياسية.

وقال صوفي إن المحكمة «ليس لها سلطة سوى الحكم فيما إذا كان الدستور قد انتهك أم لا».

يمكن للبرلمان حل نفسه والدعوة إلى انتخابات جديدة. ولكن للقيام بذلك، يجب على ثلث النواب على الأقل الاجتماع وتقديم الاقتراح. الذي يجب بعد ذلك الموافقة عليه بأغلبية زائد واحد.

وقال حداد إن هذا الخيار غير مرجح للغاية لأنه «لا توجد إرادة سياسية».

وأضاف «وكما يتضح من انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات العامة الماضية. فإن العراقيين لديهم رغبة ضئيلة للغاية في الخروج والتصويت».

صراع عسكري

من جانبه، قال مثنى أمين، نائب كردي في البرلمان العراقي لصحيفة العربي الجديد، إن الانقسام بين الفصيل الصدري. والفصائل الشيعية الموالية لإيران في البرلمان العراقي «خطير» على استقرار العراق وأمنه. و «من المرجح جدًا» أن يتصاعد إلى صراع عسكري.

أرجأ البرلمان العراقي، الأربعاء، جلسة لانتخاب رئيس إلى أجل غير مسمى. بعد أن قاطعتها الأحزاب الشيعية الموالية لإيران وبعض النواب الأكراد والمستقلين.

وأعلن البرلمان أنه نتيجة لذلك لم يتحقق النصاب الدستوري لـ 220 نائبا من أصل 329.

هذه هي المرة الثالثة والثانية هذا الأسبوع التي لا تستطيع فيها الجمعية انتخاب رئيس للعراق. بسبب عدم وجود إجماع بين الأطراف السياسية العراقية المختلفة.

وأضاف أمين النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني (كيو) “لقد قاطعنا جلسة اليوم لأننا قلقون للغاية من الانقسام بين الشيعة في الساحة السياسية العراقية. لا سيما بين الصدريين وإطار التنسيق، أمر خطير على استقرار العراق وأمنه. وعلى بقاء النظام السياسي العراقي الحالي لأنه من المرجح جدًا أن يتصاعد إلى صراع عسكري “. مثنى أمين، النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني (كيو) قال لصحيفة The New Arab في مقابلة هاتفية يوم الأربعاء.

وأوضح «لدينا مخاوف من أن حضور جلسة برلمانية تسوى فيها تلك الانقسامات لمصلحة جانب واحد. يشكل خطورة على استقرار العراق».

وأشار أمين إلى أن القضية الجوهرية ليست الرئاسة العراقية التي يتولاها عادة كردي عراقي. لكنها تقسيم رئاسة الوزراء العراقية والوزارات بين مختلف الفصائل الشيعية.

وفازت الكتلة الصدرية برئاسة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأكبر حصة من الأصوات. في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 10 أكتوبر، بحصولها على 73 مقعدًا.

شكل الصدر تحالف الإنقاذ مع فصيل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني. وتحالف السيادة السني برئاسة خميس الخنجر.

أعلن التحالف الثلاثي عن ترشيحاته للرئاسة ورئاسة الوزراء، وتعهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية. في محاولة لتهميش إطار التنسيق، وهو فصيل برلماني شيعي موال لإيران يضم أكثر من 100 نائب.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط