بلينكن يوجه رسالة للعالم في اليوم الدولي للعابرين جنسيا

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تؤكد أن حقوق “العابرين جنسيا” هي من حقوق الإنسان.

وأضاف في بيان صحفي بمناسبة اليوم الدولي للعابرين جنسيا، أن الولايات المتحدة تدعو الجميع في أنحاء العالم من أجل “الكفاح لعالم يمكن للجميع أن يعيش فيه بأمان وانفتاح على طبيعته”.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة لن تتنازل عن دعمها لحقوق الإنسان الخاصة بالعابرين جنسيا في جميع أنحاء العالم.

وتحتفل الولايات المتحدة بإنجازات العابرين جنسيا وغير ثنائي الجنس وغير المطابقين للجنس، وبعملهم الدوؤب من أجل المساواة والاندماج والاعتراف الكامل بحقوق الإنسان الخاصة بهم.

وشدد بلينكن على أهمية العمل لضمان أن جميع الأشخاص العابرين جنسيا قادرون على العيش بحرية وأمان وكرامة.

وأعرب عن مخاوفه مما يواجهه العابرون جنسيا من مستويات غير متناسبة من العنف من الاعتداءات الجسدية إلى الحرمان من الرعاية الطبية الضرورية، مشيرا إلى أن أولئك الذين يواجهون أشكالا متعددة ومتداخلة من التمييز هم أكثر عرضة لهذه الهجمات.

وأوضح بلينكن أن الأشخاص العابرين جنسيا يجب أن يكونوا قادرين على العيش في مأمن من العنف والتمييز والوسم بالعار.

واليوم العالمي للمتحولين جنسيا، حدث سنوي يقام في 31 من مارس من كل عام بهدف زيادة الوعي بالتمييز الذي يواجه المتحولين جنسيا في جميع أنحاء العالم، وقد تم تأسيسه من قبل الناشطة، راشيل كراندال من ولاية ميشيغان في عام 2009، بحسب تقرير سابق لموقع “برايد سورس“.