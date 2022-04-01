توقعات بارتفاع الهجمات الفردية الفلسطينية الفترة المقبلة.. لهذا السبب

على المصري

أسفرت ثلاث هجمات منفصلة شنها فلسطينيون في غضون ثمانية أيام عن مقتل 11 إسرائيليًا. في موجة لم تشهدها دولة الاحتلال منذ سنوات، وقد تستمر.

ووقع الهجوم الأخير مساء الثلاثاء في بلدة بني براك المتشددة شرق تل أبيب. وكان المهاجم، ضياء حمارشة. عاملا فلسطينيا يعمل في البلدة، ولكنه كان يعيش في قرية يعبد خارج مدينة جنين في الضفة الغربية. التي تحتلها إسرائيل.

وقتل حمارشة خمسة أشخاص بينهم شرطي قبل أن يقتل برصاص الشرطة.

يوم الأحد، فتح مسلحان فلسطينيان من بلدة أم الفحم الشمالية النار في مدينة الخضيرة (الخضيرة). مما أسفر عن مقتل اثنين من ضباط شرطة الحدود، جاء ذلك في أعقاب هجوم في 22 مارس. عندما نفذ فلسطيني من قرية حورا في النقب هجومًا بالطعن ودهس السيارات، مما أسفر عن مقتل أربعة إسرائيليين.

وقتل جميع المهاجمين الفلسطينيين في مكان الحادث، إما على أيدي الشرطة أو المدنيين الإسرائيليين المسلحين.

وبينما نفذ الفلسطينيون أول هجومين يُزعم أنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). أفيد بأن المهاجم في حادثة بني براك كان ينتمي إلى الجناح المسلح لحركة فتح السياسية. التي تحكم السلطة الفلسطينية ومقرها رام الله (السلطة الفلسطينية).

ويبدو أن الزيادة الواضحة في وتيرة الهجمات ومستواها تمثل مرحلة جديدة من المواجهة على أرض الواقع.

القمع الإسرائيلي

يعتقد عوض عبد الفتاح، المحلل السياسي المقيم في الجليل، أن القمع العنيف للاحتجاجات الفلسطينية على مستوى البلاد. من قبل القوات الإسرائيلية في مايو 2021، فضلاً عن الافتقار إلى القيادة الفلسطينية. هو عامل في الزيادة الأخيرة في الهجمات، وأنها من المرجح أن تستمر.

وقال عبد الفتاح لقناة الجزيرة «هذه هجمات فردية، وهو نمط ظهر في 2015». “إنهم يأتون نتيجة لغياب صراع شعبي قوي من المفترض أن تقوده القيادة الفلسطينية… البديل في هذه المرحلة هو الهجمات الفردية التي ستستمر، وستزداد بوتيرة أسرع من ذي قبل. “

تم تركيز الكثير من الاهتمام على مزاعم داعش بأنها مسؤولة عن هجمات الخضيرة والنقب.

وقال مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية لـ “Kan”، الإذاعة الحكومية الإسرائيلية، إن «السلطات قلقة. من أن تنفذ الخلايا النائمة المحتملة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في إسرائيل المزيد من الهجمات». كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه يعتقد أن 20-30 خلية من داعش موجودة في إسرائيل. وتم اعتقال 12 من أنصار داعش المزعومين في شمال إسرائيل ليلة الاثنين.

ومع ذلك، جادل عبد الفتاح بأن الجماعة لم تكن نشطة بشكل خاص حتى الآن في إسرائيل أو في الضفة الغربية المحتلة وغزة. وأن هناك القليل من الأدلة على النمو في دعم المنظمة.

وأضاف “لا يوجد وجود واضح للجماعة في فلسطين – هناك أفراد اعتقلوا بزعم ارتباطهم. الغالبية العظمى من الفلسطينيين يكرهون الجماعة ويعترفون بدورها في تدمير الانتفاضات العربية في المنطقة “.

الرد الإسرائيلي

عقد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين اجتماعات طارئة في الأيام الأخيرة للتداول حول كيفية الاستجابة. تم نشر الآلاف من تعزيزات الشرطة والجيش داخل إسرائيل. وكذلك في الضفة الغربية المحتلة، وعبر الحدود مع قطاع غزة المحاصر.

وفي خطاب ألقاه صباح الأربعاء، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التطورات بأنها «تحد كبير ومعقد» يتطلب التكيف مع «تهديد جديد».

قال بينيت: «[يجب على المؤسسة الأمنية] قراءة العلامات المنبهة للأفراد الوحيدين، أحيانًا دون انتماء تنظيمي. وأن تكون مسيطرًا على الأرض من أجل إحباط الإرهاب حتى قبل حدوثه».

وفي أعقاب هجوم الأمس، خرج المستوطنون الإسرائيليون في مسيرات على الطرق الرئيسية عبر الضفة الغربية المحتلة. وأفيد عن شن هجمات على مركبات فلسطينية بالقرب من نابلس وسلفيت.

داخل إسرائيل – التي يشير إليها معظم الفلسطينيين باسم «الداخل الذي احتله عام 1948» – ظهرت مقاطع فيديو لإسرائيليين يحطمون سيارات فلسطينية في بلدة اللد.

ظلت التوترات على الأرض عالية منذ أبريل ومايو من العام الماضي.

تهجير السكان واقتحام الأقصى

أدت المحاولات الإسرائيلية لتهجير سكان حي الشيخ جراح الفلسطيني بالقوة. وما تلاها من غارات عنيفة على المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة خلال شهر رمضان، إلى احتجاجات فلسطينية حاشدة. ومواجهة استمرت 11 يومًا بين إسرائيل والحركات المسلحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.

تم قمع الاحتجاجات بعنف، واعتقل المئات. واستمرت اعتقالات الفلسطينيين بسبب الأحداث حتى شباط/فبراير من الشهر الماضي.

في المدن الكبرى داخل إسرائيل، بما في ذلك حيفا واللد والرملة – البلدات التي تم تطهيرها عرقياً في عام 1948. وهي موطن لأقلية من السكان الفلسطينيين اليوم – تصاعدت الأمور عندما هاجمت مجموعات الحراسة الإسرائيلية. التي ينحدر الكثير منها من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. منازل الفلسطينيين ونفذت عمليات إعدام خارج نطاق القانون.

يعتقد المحلل السياسي المقيم في حيفا أمير مكحول أن التعزيزات الأمنية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة. جزء من الخطط التي تم وضعها بعد انتفاضة مايو العام الماضي، وأن الرد هذه المرة سيكون أكثر عنفًا.

“جهاز الأمن الإسرائيلي يفشل، وسيأخذون هذا على الفلسطينيين. وقال مكحول «ستكون العقوبة جماعية»، مستخدما كمثال رد إسرائيل على هروب ستة سجناء فلسطينيين في سبتمبر 2021. حيث تم فرض إجراءات عقاب جماعي ضد جميع السجناء.

مجموعات الحراسة اليهودية

ومن المتوقع أيضا تصاعد هجمات الجماعات اليهودية المسلحة، لا سيما داخل إسرائيل.

وقال عبد الفتاح «هناك شعور بالخوف في الساحة الفلسطينية من تطور وتوسع هذه الجماعات الفاشية». وقال «المجتمع الإسرائيلي يتجه نحو الفاشية وهذا قد يؤدي إلى مذابح».

منذ أوائل الأسبوع الماضي، هاجمت الجماعات اليهودية المسلحة الفلسطينيين في ثلاث حوادث على الأقل في النقاب. وأدخلت العديد منها إلى المستشفى. كما أنشأ ضابط شرطة إسرائيلي سابق رسميًا مجموعة يهودية مسلحة منظمة للعمل في المنطقة. وبينما نأت الشرطة بنفسها عن المجموعة، لم يعمل المسؤولون على منعها.

ميليشيات يهودية مماثلة تعمل في اللد.

وقال مكحول «أعتقد أننا في بداية مرحلة جديدة من الهجمات الشعبية [اليهودية] ضد الفلسطينيين».

وتابع: «عندما يفشل جهاز الأمن الإسرائيلي، فإنه يستخدم الجماعات الإرهابية اليهودية المنظمة لإرهاب الفلسطينيين وبث الخوف. وهي ظاهرة بدأت في الضفة الغربية المحتلة ويتم تكرارها في الداخل المحتل».

وأضاف مكحول «المستوطنون ليسوا كيانهم الخاص – إذا أرادت إسرائيل منعهم، فيمكنها ذلك. لكن لا يوجد قرار سياسي للقيام بذلك».

على الرغم من عدم الوضوح المحيط بالانتماءات السياسية للمهاجمين الفلسطينيين وآراء الجمهور الفلسطيني بشأن الهجمات نفسها. قال محللون إنها تأتي كنتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية.

واختتم عوض عبد الفتاح قائلا: «بغض النظر عن الآراء الفلسطينية المختلفة حول مثل هذه الهجمات، فإنها تأتي نتيجة الإهمال المتعمد للقضية الفلسطينية. وترسيخ المشروع الاستعماري الاستيطاني، والاستخفاف بهذا الشعب وحقوقه بطريقة غير مسبوقة. – من قبل إسرائيل، من قبل القوى الإقليمية والعالم».

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