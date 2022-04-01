ختام معرض العراق الدولي للعقار والإستثمار

خلال إختتام فعاليات معرض العراق الدولي للعقار والإستثمار … الأنصاري يؤكدبأن المحفل كان فرصة مثالية للتواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال

أُختتم مساء اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ فعاليات معرض العراق الدولي للعقار والإستثمار المقام بدورته الأولى برعاية هيئة إستثمار بغداد على أرض معرض بغداد الدولي . حيث إستضاف المعرض خلال أربعة أيام عدد كبير من الشركات الإستثمارية العاملة ضمن القطاع السكني والعقاري ، وشهد خلال أيام إفتتاحه توافد العديد من الزائرين . إذ قامت الشركات المشاركة بعرض خدماتها للمواطنين وتعريفهم بآلية التسجيل على مشاريعهم السكنية .

المهندس حيدر الأنصاري رئيس هيئة إستثمار بغداد أكد خلال حضوره إختتام فعاليات المعرض إن هذا المحفل يعتبر بمثابة منصة إستراتيجية للشركات الإستثمارية وأن إقامة هذه النشاطات يعتبر فرصة مثالية للتواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال من أجل إنجاح العملية الإستثمارية في العاصمة بغداد وتوسيع آفاق التعاون مع الشركات المحلية والعربية والأجنبية . هذا و شهد جناح الهيئة نشاطاً مكثفاً تمثل بزيارة عدد من المسؤولين وعقد لقاءات مثمرة وجلسات نقاشية هامة مع المستثمرين ورجال الأعمال للتعريف بعمل الهيئة وآلية منح الإجازات الإستثمارية والتسهيلات والدعم الذي تقدمه للمستثمرين فضلاً عن الإجابة على إستفسارات الزائرين الذين توافدوا للمعرض .

من جانبها أكدت المدير المفوض للشركة المنظمة بأنهم إستهدفوا بهذا المعرض جميع الشركات العقارية الموجودة في بغداد وأربيل لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين بشراء وحدات سكنية في المشاريع الإستثمارية من خلال جمعهم في مكان واحد وتوفير جميع المعلومات الخاصة بالمجمعات السكنية لهم موضحةً بأن الشركة ستعمل على توسيع هذا النشاط في العام المقبل ليضم عدد أكبر من الشركات العربية والأجنبية . كما أبدت شكرها وإمتنانها الى إدارة الهيئة وتقدمت لرئيسها ولقسم العلاقات العامة والإعلام في الهيئة بدرع التميز والإبداع لدعمهم ودورهم الكبير الذي بذلوه لإنجاح المعرض و توفير الأجواء الملائمة لإقامته .

وفي الختام أثنى الأنصاري على جهود الشركة المنظمة وعلى الشركات الإستثمارية المشاركة الذين عكسوا صورة إيجابية وحضارية ألقت بضلالها على عمل الهيئة ودورها في تطوير وإنعاش العملية الإستثمارية في العاصمة وتقدم لهم بدرع التميز كما قدم كتاب شكر وتقدير للشركة المنظمة ( شركة مجد الأعمال لتنظيم المعارض والمؤتمرات ) لجهودهم الإستثنائية التي بذلوها من أجل إنجاح المعرض .

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