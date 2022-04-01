داعياً للاستمرار بدعم النازحين.. السيد الغانمي يوجه بتوزيع ثلاثة آلاف حصة اغاثية بين النازحين في مخيم الجدعة

دعا وزير الهجرة والمهجرين بالوكالة السيد عثمان الغانمي الى الإستمرار بدعم النازحين لحين عودتهم بشكل طوعي الى مناطق سكناهم الأصلية.

ووجه سيادته فرع هجرة نينوى بتوزع ثلاثة الاف حصة اغاثية بين النازحين في مخيم الجدعة بمحافظة نينوى.

وقد تضمنت هذه الحصص الاغاثية التي وزعت بين النازحين ، سلات غذائية وصحية ، فضلاً عن توزيع (17،800) لتراً من مادة النفط الابيض بين (356) اسرة بسعة (50) لتراً للاسرة الواحدة ” .

جدير بالذكر ان وزارة الهجرة والمهجرين وزعت خلال الشهر الماضي حصصاً من المساعدات الاغاثية ومادة النفط الابيض بين الأسر النازحة في هذا المخيم أيضاً.

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