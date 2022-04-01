دراسة: أوميكرون الخفي يتسبب في مرض خطير

وقد يكون هناك زيادة في الإصابة بالجريمة ، وقد يكون هناك بعض الأسباب التي أدت إلى حدوث زيادة في الإصابة.

يعتبر BA.2 أو المحتور الخفي ، وهو مصطلح مشتق جديد من محتور الخفي ، وهو أسرع منه.

وأوضحت أبحاث يابانية أن متحورة BA.2 قد يكون لها صفات تجعلها قادرة على حدوث مرض خطير مثل المتغيرات القديمة لكورونا بمن فيهم دلتا ، وفق ما نقل “العربية”.

ومثل هذه الأماكرون ، وقد قَدْتَ مقاومة لبعض العلاجات.

قد يسبب مرضًا قد يسبب مرضًا ، وذلك في سياق مختلف.

وانتشرت النسخة الجديدة من أوميكرون “BA.2” بسرعة في بعض الدول الأوروبية ، مثل الدنمارك ، كما رصدت حالات إصابة بـ “BA.2” في كاليفورنيا كاليفورنيا وتكساس بالولايات المتحدة ، وذلك وفقًا لما نقله تقرير لشبكة CNN الأمريكية.

كما شدد الخبراء على أن أول خطوة تدرِّب في إجراء عملية فحص واختبار الكشف عن البكتيريا في العالم.

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