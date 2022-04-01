شهر رمضان شهر الطاعة والغفران (ح 5)

الدكتور فاضل حسن شريف

يا من في سحوره بركة انه شهر الطاعة والغفران

يا من لا سباب فيه ولا رفث انه شهر الطاعة والغفران

يا من العبد فيه اجود ما يكون انه شهر الطاعة والغفران

يا من هو أعظم الاشهرانه شهر الطاعة والغفران

يا من قراءة القرآن فيه يكون شافعا لقارئه يوم القيامة إنه شهر الطاعة والغفران

يا من المسافر فيه عليه ان يفطر انه شهر الطاعة والغفران

يا من صيامه يشفع يوم القيامة إنه شهر الطاعة والغفران

يا من لا ترد فيه دعوة الصائم انه شهر الطاعة والغفران

يا من تشتاق الانفس لقدومه انه شهر الطاعة والغفران

يا من قلبه ليلة القدر انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه يفرق بين الحق والباطل انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه زكاة الفطرة انه شهر الطاعة والغفران

يا من هو ربيع الفقراء انه شهر الطاعة والغفران

يا من عند قدومه تزان الأسواق انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه فتحت الاندلس انه شهر الطاعة والغفران

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