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عالية نصيف تطالب رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد استجواب أمين بغداد 

طالبت النائبة عالية نصيف رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد استجواب أمين بغداد .

وأكدت نصيف على ” أهمية تحديد موعد لاستجوابه في أقرب جلسة نظراً لأهمية الملفات التي سيتم طرحها أثناء الاستجواب والتي سيتفاجأ بها الرأي العام “.

وأضافت:” نقول لبعض الجهات اننا لسنا من الذي يقبلون المساومة على هذه القضية، فالاستجواب قادم لامحالة، وكفاكَ توسلاً وتودداً وعروضاً لبعض النواب لتوليد قناعات مختلفة، لدينا نواب أصحاب مبدأ وقد كان ردّهم واضحاً ومباشراً عندما قالوا (حتى إذا لم تقم النائبة عالية نصيف بالإستجواب سنكون نحن الذين نقوم بالإستجواب) “.

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